Nextory celebra el 50º aniversario de EL PAÍS

Por ser lector del diario, disfruta de 50 días de lectura ilimitada en la plataforma

Promocion atemporal 50 días gratis en Nextory

Hay aniversarios que se celebran leyendo, y el de EL PAÍS no iba a ser menos. Con motivo de la celebración del 50 aniversario del periódico, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de 50 días gratis en la plataforma Nextory. Una oportunidad única para sumergirte en el mayor universo literario y disfrutar de grandes títulos como Las gratitudes, Mamá está dormida o la nueva novela de Eduardo Mendoza, La intriga del funeral inconveniente.

Nextory es la aplicación perfecta para cualquier amante de la lectura, no solo por el volumen de su catálogo, sino también por sus características variadas y únicas:

Es el único servicio con audiolibros, e-books y revistas en suscripción.

Cuenta con la más amplia selección de títulos y géneros, que podrás encontrar en diferentes tipos de formatos.

Ofrece diferentes planes de suscripción en función de tus necesidades. Podrás leer o escuchar libros de forma ilimitada con tarifas fijas.

Su aplicación es intuitiva e innovadora.

Cuenta con un amplio catálogo con más de 11 idiomas, incluyendo catalán, euskera y gallego.

Un servicio de suscripción que cuenta con más de 1.4 millones títulos en inglés y español en su biblioteca. ¡Muchas historias para todas las edades e intereses! ¿Preparado para descubrir tu próxima historia?