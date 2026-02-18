Sumérgete en el mundo de las letras con Nextory

30 días gratis de lectura ilimitada y sin compromiso para explorar nuevas historias

¿Preparado para adentrarte en el mundo de las letras? ¡Un océano de historias te esperan! Por ser lector de EL PAÍS, te damos la llave para esta aventura: 30 días de acceso gratuito a Nextory, una plataforma de lectura que cuenta con más de 1.4 millones de títulos en su biblioteca. Bestsellers, nuevos lanzamientos, clásicos de literatura, audiolibros, historias para toda la familia, relatos oscuros, revistas de tendencia...Un mes para leer sin prisa y descubrir nuevas voces.

Nextory es la aplicación perfecta para cualquier amante de la lectura, no solo por el volumen de su catálogo, sino también por sus características variadas y únicas:

Es el único servicio con audiolibros, e-books y revistas en suscripción.

Cuenta con la más amplia selección de títulos y géneros, que podrás encontrar en diferentes tipos de formatos.

Ofrece diferentes planes de suscripción en función de tus necesidades. Podrás leer o escuchar libros de forma ilimitada con tarifas fijas.

Su aplicación es intuitiva e innovadora.

Cuenta con un amplio catálogo con más de 11 idiomas, incluyendo catalán, euskera y gallego.

Un servicio de suscripción que cuenta con más de 1.4 millones títulos en inglés y español en su biblioteca. ¡Muchas historias para todas las edades e intereses! ¿Preparado para descubrir tu próxima historia?