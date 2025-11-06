Julio Núñez, en el Club de Lectura de EL PAÍS

El escritor conversará con los suscriptores sobre su nueva novela ‘Padre Pica’ en un encuentro exclusivo en Madrid

Julio Núñez

El escritor y periodista de EL PAÍS Julio Núñez será el protagonista del segundo encuentro de la nueva temporada del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nuevo libro Padre Pica, una cartografía de un abusador en la iglesia.

El evento tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre a las 18:00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.

El próximo jueves 13 de noviembre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.

También podrás seguir el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.

¿Cómo funciona el Club de lectura?