Julio Núñez, en el Club de Lectura de EL PAÍS
El escritor conversará con los suscriptores sobre su nueva novela ‘Padre Pica’ en un encuentro exclusivo en Madrid
El escritor y periodista de EL PAÍS Julio Núñez será el protagonista del segundo encuentro de la nueva temporada del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nuevo libro Padre Pica, una cartografía de un abusador en la iglesia.
El evento tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre a las 18:00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.
El próximo jueves 13 de noviembre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.
Editorial: Penguin
Formato: 288 páginas
Precio: 19,90€
También podrás seguir el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.
¿Cómo funciona el Club de lectura?
- Una vez al mes, comunicaremos la fecha, el autor y el libro del próximo encuentro.
- Si te interesa el autor y el libro, participa en el concurso para conseguir tu plaza. Los encuentros están pensados para un grupo reducido de personas, con el objetivo de que todos los participantes puedan plantear, al menos, una pregunta al escritor invitado.
- ¿Has resultado ganador? ¡Tienes tu plaza reservada para el encuentro! Si no resultas ganador, no te preocupes: los encuentros se grabarán en vídeo y se ofrecerán a los suscriptores que no hayan podido asistir al encuentro presencial en nuestra sección del Club de Lectura.