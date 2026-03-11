Participa en el homenaje de EL PAÍS a Manuel Vicent

Manuel Vicent lleva casi medio siglo escribiendo en EL PAÍS. Luis Sevillano

Manuel Vicent es uno de los autores más longevos del periódico. Comenzó a escribir en verano de 1977 y desde entonces ha acompañado a varias generaciones de lectores con su mirada literaria sobre la vida, la política y el paso del tiempo. Este mes de marzo cumple noventa años y en EL PAÍS queremos celebrarlo con un homenaje que involucre a nuestros suscriptores.

Para ello, te invitamos a elegir la columna de Manuel Vicent que más recuerdes o que más te haya gustado. Hemos seleccionado cinco textos para comenzar la votación, pero puedes añadir cualquier otro que consideres imprescindible. Las columnas más votadas por los suscriptores formarán parte de un especial dedicado al autor que publicaremos muy pronto en EL PAÍS.

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