Asiste a un encuentro con Guillermo Altares

El redactor jefe de Internacional charlará con nuestros suscriptores sobre la Guerra en Oriente Próximo y otros temas de la actualidad mundial

El redactor jefe de Internacional charlará con nuestros suscriptores el próximo 18 de marzo. VÍCTOR SAINZ

Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de charlar sobre cuestiones de actualidad con nuestros periodistas y corresponsables. El próximo 18 de marzo podrás disfrutar de un encuentro exclusivo con Guillermo Altares, redactor jefe de la sección de Internacional del diario.

El periodista charlará con nuestros suscriptores sobre la Guerra en Oriente Próximo y explicará cómo cubre EL PAÍS este tipo de conflictos. Participa para conseguir tu plaza para este evento exclusivo, que tendrá lugar en la sede del diario y en el que podrás plantear tus preguntas a Guillermo Altares mientras disfrutas de un café.

Guillermo Altares es redactor jefe de Internacional. Ha pasado por las secciones de Cultura, Babelia, Reportajes, Sociedad e Ideas, viajado como enviado especial a numerosos países –entre ellos Afganistán, Irak y Líbano– y formado parte del equipo de editorialistas. Es autor de los libros Una lección olvidada y Los silencios de la libertad.