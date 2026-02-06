Lucía Solla Sobral en el Club de lectura de EL PAÍS

La escritora conversará con los suscriptores sobre su novela ‘Comerás flores’ en un encuentro exclusivo en Madrid

Retrato promocional de la autora Lucía Solla Sobral. EDITORIAL LIBROS DEL ASTEROIDE LIBROS DEL ASTEROIDE

La escritora Lucía Solla Sobral es la protagonista del próximo encuentro del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su primera novela Comerás flores, ganadora del Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo a las 19.00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.

El próximo viernes 13 de febrero contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.

Compra aquí 'Comerás flores' Autora: Lucía Solla Sobral

Editorial: Libros del Asteroide S.L.U.

Formato: 248 páginas

Precio: 19,95€

También podrás ver el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.

¿Cómo funciona el Club de lectura?