Asiste al ‘Hay Festival Forum Sevilla’

Palacios de la Casa de Alba: patrimonio y memoria (lunes 16 de febrero a las 18.00 en la Fundación Valentín de Madariaga)

Hay Festival Forum de Sevilla ha reunido a tres expertos de primer nivel: Álvaro Romero Sánchez-Arjona, que como director cultural de la Fundación Casa de Alba hablará del fondo artístico de los palacios de la fundación, Sofía Barroso, figura clave en la divulgación del arte en España, y Eloy Martínez de la Pera, comisario de exitosas exposiciones y personaje clave de la moda de nuestro país.





Los exilios en María Dueñas (martes 17 de febrero a las 17.00 en la Fundación Cajasol)

La escritora María Dueñas conversará con Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, sobre su última novela Por si un día volvemos.





Nancy Huston en conversación con Alban Ekaim (martes 17 de febrero a las 19.00 en la Fundación Cajasol)

La escritora Nancy Huston hablará sobre su última novela, Te llamaré Francia, con Alban Elkaim, periodista corresponsal francés que vive en Sevilla y trabaja para Radio France y otros medios como Le Télégramme.





Javier Gomá en conversación con Helena de Bertodano (martes 17 de febrero a las 20.00 en el Teatro de la Fundación Cajasol)

Javier Gomá, figura clave en el panorama de la filosofía española, dialogará con la periodista Helena de Bertodano sobre la ejemplaridad como progreso social.





Javier Esteban con Alberto Grimaldi (martes 17 de febrero a las 21.00 en la Fundación Cajasol)

Javier Esteban, productor, promotor cultural y director de icónicos festivales y espectáculos conversará con Alberto Grimaldi, periodista y responsable del diario económico andaluz El Conciso, sobre la cultura como motor de desarrollo.