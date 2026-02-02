Coffee Break con Víctor Alvargonzález

El fundador de Nextep Finance charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 11 de febrero

Victor Alvargonzalez retratado en su despacho de la calle Nuñez de Balboa 46, en Madrid, 20 de Julio de 2022. Daniel Ochoa de Olza (Daniel Ochoa de Olza)

Víctor Alvargonzález, fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance, es el invitado del próximo Coffee Break, que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 11:00 a través de la plataforma Zoom. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre temas como la pérdida de independencia de la Reserva Federal, el fuerte desplome del valor del oro y la plata, la pérdida de la consideración de activo refugio para el dólar o las salidas a Bolsa de 2026 (Space X, OpenAI, etc).

El periodista de EL PAÍS Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Víctor Alvargonzález. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Los suscriptores que se inscriban al encuentro podrán recibir en su email tres guías elaboradas por Nextep:

Una guía más básica para invertir.

Una guía sobre ETFs.

Una guía sobre fondos.

Víctor Alvargonzález (Madrid, 1962) lleva más de 25 años trabajando en el asesoramiento financiero independiente. Trabajó como operador bursátil en FG Inversiones, fundó Profim y, tras pasar por Tressis, acabó creando Nextep Finance.