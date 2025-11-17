Ir al contenido
ElPais +
SALUD

‘Pausa consciente: técnicas para calmar la mente y el cuerpo’

Consigue tu plaza para este taller virtual de mindfulness organizado por Epco

EL PAÍS +
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Por ser suscriptor de EL PAÍS, Epco te ofrece la oportunidad de disfrutar del taller virtual Pausa consciente: técnicas para calmar la mente y el cuerpo. En este taller práctico de mindfulness aprenderás a parar, respirar y reconectar contigo. Descubrirás herramientas sencillas para reducir el estrés, calmar la mente y relajar el cuerpo en tu día a día. Una invitación a regalarte un espacio de calma y presencia, con ejercicios que podrás aplicar fácilmente en tu rutina.

Participa y consigue tu plaza para disfrutar de este taller exclusivo para EL PAÍS, el próximo 25 de noviembre a las 18:00 a través de Zoom.

EPCO es una aplicación de bienestar integral que proporciona planes personalizados de salud nutricional, física y emocional. Con tu suscripción tendrás acceso a todo su contenido: sesiones de entrenamiento en vídeo según tu objetivo (Fitness, Pilates, Yoga, Barre, Movilidad etc.), nutrición semanal adaptada a tus preferencias y sesiones de mindfulness para cada momento del día.

Recuerda que, por ser lector de EL PAÍS tienes un 50% de descuento en tu suscripción anual a EPCO.

Archivado En