Consigue tu plaza para este taller virtual de mindfulness organizado por Epco

Aprende a parar, respirar y reconectar contigo en este taller.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, Epco te ofrece la oportunidad de disfrutar del taller virtual Pausa consciente: técnicas para calmar la mente y el cuerpo. En este taller práctico de mindfulness aprenderás a parar, respirar y reconectar contigo. Descubrirás herramientas sencillas para reducir el estrés, calmar la mente y relajar el cuerpo en tu día a día. Una invitación a regalarte un espacio de calma y presencia, con ejercicios que podrás aplicar fácilmente en tu rutina.

Participa y consigue tu plaza para disfrutar de este taller exclusivo para EL PAÍS, el próximo 25 de noviembre a las 18:00 a través de Zoom.

EPCO es una aplicación de bienestar integral que proporciona planes personalizados de salud nutricional, física y emocional. Con tu suscripción tendrás acceso a todo su contenido: sesiones de entrenamiento en vídeo según tu objetivo (Fitness, Pilates, Yoga, Barre, Movilidad etc.), nutrición semanal adaptada a tus preferencias y sesiones de mindfulness para cada momento del día.

Recuerda que, por ser lector de EL PAÍS tienes un 50% de descuento en tu suscripción anual a EPCO.