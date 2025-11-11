El ballet ‘La Cenicienta’ desde la gran pantalla de Cine Yelmo

Una experiencia musical que te llevará a un mundo etéreo en el que los sueños se hacen realidad

Regresa a la gran pantalla de Cine Yelmo el ballet 'La Cenicienta' a través de +Que Cine.

¿Preparados para las festividades navideñas? Este 25 de noviembre la prestigiosa compañía The Royal Ballet regresa a la gran pantalla de Cine Yelmo con La Cenicienta, un espectáculo de ballet que nos traslada a un mundo etéreo en el que los sueños se hacen realidad gracias al polvo mágico de las hadas. Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de esta proyección a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

La Cenicienta, encerrada en casa y obligada a trabajar por sus cínicas hermanastras, tiene una vida tan deprimente como aburrida. Aunque todo cambiará cuando ayude a una misteriosa mujer. Con un poco de magia, se transporta a un mundo nuevo, donde las hadas entregan regalos, las calabazas se convierten en carruajes y donde le espera, por supuesto, el amor verdadero.

Este encantador ballet es una producción de la Royal Opera House bajo la dirección orquestal de Jonathan Lo y la representación de Fumi Kaneko, como La Cenicienta, y de William Bracewell, como El Príncipe. Un espectáculo familiar que cuenta con una coreografía cautivadora de Frederick Ashton, el fundador de la compañía, y la partitura musical del maestro Serguéi Prokofiev.