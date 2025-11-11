Concierto de Cecilia Bartoli en el Auditorio Nacional

La famosa mezzosoprano ofrecerá una versión semi escenificada de ‘Orfeo y Eurídice’, dentro del ciclo IMPACTA

La mezzosoprano Cecilia Bartoli actuará en el Auditorio Nacional el próximo 27 de noviembre.

La aclamada Cecilia Bartoli es la protagonista del próximo concierto del Ciclo IMPACTA, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid. La mezzosoprano ofrecerá una versión semi escenificada de Orfeo y Eurídice, del gran Christoph Willibald Gluck.

La mezzosoprano Cecilia Bartoli es una de las cantantes más aplaudidas del mundo, con una extensa carrera escénica de más de 35 años. Su trabajo se inspira en su pasión por redescubrir música poco conocida y en su profundo interés por la interpretación con base histórica.

En esta estremecedora búsqueda gluckiana, Bartoli estará acompañada por sus fieles Musiciens du Prince-Monaco, conjunto fundado en 2016 en la Ópera de Montecarlo por iniciativa de la propia Bartoli, y por el coro Il Canto di Orfeo.

