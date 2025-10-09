Fito y Fitipaldis en los Encuentros EL PAÍS

Fito Cabrales y Carlos Raya presentarán su nuevo trabajo y gira en un evento exclusivo con actuación en directo

Fito & Fitipaldis presentarán su próximo trabajo, 'El monte de los aullidos', en los Encuentros EL PAÍS.

¡Fito y Fitipaldis son los próximo invitados a los Encuentros EL PAÍS! Fito Cabrales presentará, junto a Carlos Raya, su nuevo disco El monte de los aullidos y su gira Aullidos Tour, en un evento exclusivo el próximo martes 21 de octubre en los Teatros Luchana.

El periodista de EL PAÍS Fernando Navarro moderará este evento en el que Fito Cabrales y Carlos Raya interpretarán dos temas en directo. ¿Quieres asistir como público y disfrutar de su actuación? ¡Participa y consigue una entrada doble!

Tras el gran éxito de su anterior álbum, Cada vez cadáver, Fito Cabrales vuelve al estudio de grabación para ofrecernos un nuevo trabajo titulado El monte de los aullidos. Acompañado una vez más por su equipo habitual, el disco ha sido producido por Carlos Raya y cuenta con la participación de sus inseparables Fitipaldis: Coki Giménez a la batería, Boli Climent al bajo, Javi Alzola al saxo, y el propio Carlos Raya a las guitarras.

Grabado el pasado mes de abril en Estudio Uno y mezclado en Riff Raff, este nuevo álbum de Fito y Fitipaldis, que verá la luz el próximo 24 de octubre, nos trae diez canciones, entre ellas una pieza instrumental. Como siempre con el rock como bandera, juegan también con momentos de rockabilly y swing, con letras que tocan el dolor, el amor, incluso el humor, pero todas llenas de verdad.

El anuncio de su Aullidos Tour ha sido la chispa que ha encendido la mecha con más de 150.000 entradas vendidas en 24 horas y 300.000 entradas en el primer mes. Una extensa gira que arrancará en Santander en noviembre y que recorrerá 28 ciudades españolas. Puedes comprar ya tus entradas para los conciertos de Fito y Fitipaldis aquí.