‘La Sonnambula’ de Bellini inaugura el ciclo de MET en Cine Yelmo

'La Sonnambula', de Bellini, podrá verse en salas de Cine Yelmo el próximo 18 de octubre.

La nueva temporada del Metropolitan Opera House comienza en Cine Yelmo con la proyección en directo desde Nueva York de una de las obras más populares de Vincenzo Bellini: La Sonnambula, una conmovedora historia de amor perdido protagonizada, entre otros, por el tenor español Xabier Anduaga. Será el sábado 18 de octubre a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de esta ópera en la gran pantalla de Cine Yelmo. ¡Elige tu ciudad y cruza los dedos!

Desde la comodidad de la butaca del cine, los espectadores podrán deleitarse con una obra que conserva el escenario original de la ópera en los Alpes suizos, pero utiliza su trama para explorar los valles emocionales y psicológicos de la mente. Más profunda que una comedia, pero en absoluto una tragedia, La Sonnambula posee un desarrollo genuino y conmovedor de sus personajes y se desenvuelve dentro de un equilibrio perfecto entre el realismo y la ensoñación.