Asiste a la XI edición de Another Way Film Festival

Consigue entradas para disfrutar de las actividades y películas del festival en formato presencial y virtual

Cartel promocional de la XI edición del Another Way Film Festival.

Another Way Film Festival, el festival de referencia sobre cine documental y progreso sostenible, celebra su undécima edición del 14 al 19 de octubre en formato presencial en Madrid y virtual a nivel nacional. Para esta nueva edición, el festival ha preparado una selección de películas valientes y con conciencia que honran el compromiso de quienes defienden la vida en todas sus formas.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir entradas para disfrutar de las películas de inauguración y clausura del festival y ganar abonos virtuales para ver todas las películas de Another Way Film Festival a través de Filmin. ¡Elige tu premio y participa!

Sobre el festival

Los 39 títulos elegidos para esta edición, repartidos entre documentales y cortometrajes, giran en torno a temáticas como la crisis climática, energética y migratoria, la lucha indígena, el activismo, la moda sostenible, el ecofeminismo, la ecoansiedad y los fondos marinos, entre otros temas.

La película inaugural, que se proyectará el día 14 de octubre en Cineteca, será How Deep Is Your Love, dirigida por Eleanor Mortimer. El documental traslada al espectador hasta las profundidades marinas para revelarnos una serie de maravillosas especies en un mundo tan frágil como fascinante, amenazadas por el auge de la minería abisal.

La película seleccionada para clausurar el festival el domingo 19 de octubre en Cineteca es Yintah. Una cinta que narra la valiente lucha de resistencia de los Wetʼsuwetʼen, pueblo indígena canadiense, y su defensa de soberanía frente a la construcción de oleoductos en sus tierras ancestrales.