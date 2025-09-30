Consigue entradas para ver en cines ‘Downton Abbey: El Gran Final’

Participa en el concurso y disfruta de la tercera y última película de la saga, que despide a la familia Crawley

'Downton Abbey: El Gran Final' se estrena exclusivamente en cines el próximo 10 de octubre.

El fenómeno televisivo que ha conquistado los corazones de millones de personas en el mundo llega a su final. El próximo viernes 10 de octubre se estrena exclusivamente en cines Downton Abbey: El Gran Final, la tercera y última entrega de la saga. Este nuevo capítulo nos muestra a los Crawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30. A medida que el emblemático reparto de personajes afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos ellos deberán abrirse al cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

