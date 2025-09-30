Asiste al evento ‘World In Progress (WIP)’ en Barcelona

Un foro en el que líderes de distintos sectores dialogarán sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra era

El evento 'World In Progress' se celebrará los días 20 y 21 de octubre en Barcelona.

Los próximos 20 y 21 de octubre, el Palacio de Congresos de Cataluña será escenario del World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo organizado por Grupo PRISA y EL PAÍS. Durante dos días, líderes políticos, académicos, empresariales y sociales debatirán sobre los grandes desafíos globales que definirán nuestro futuro. Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes reservar tus entradas para asistir a las ponencias del evento World In Progress (WIP).

Programa

La jornada del 20 de octubre estará centrada en el nuevo orden mundial y sus equilibrios de poder. Se analizará el papel de Europa en un escenario internacional convulso, la influencia del nuevo gobierno de Estados Unidos, las alianzas y retos sociales de América Latina, así como cuestiones clave como la transformación económica, la transición energética y los desafíos de gobernanza.

En la jornada del 21 de octubre el debate girará hacia los grandes retos sociales y urbanos: la vivienda, la inclusión, la justicia social y el liderazgo de las ciudades. Se tratarán también la salud del sistema financiero global, las prioridades de la industria y las claves de un panorama económico en constante evolución.

El encuentro culminará con una reflexión imprescindible sobre los conflictos bélicos en Oriente Medio y Ucrania, de la mano de líderes y pensadores de altísimo nivel que ofrecerán perspectivas únicas sobre la paz y la seguridad internacionales.