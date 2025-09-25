Juan Tallón en el Club de Lectura de EL PAÍS
El escritor conversará con los suscriptores sobre su nueva novela ‘Mil cosas’ en un encuentro único en Madrid
El escritor Juan Tallón será el protagonista del primer encuentro de la nueva temporada del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nuevo libro Mil cosas, un retrato generacional que reflexiona sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa.
La cita tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 19:00 en Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.
El próximo lunes 6 de octubre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de tres semanas para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.
Acceso a la preventa de 'Mil cosas'
Fecha de publicación: 1 de octubre
Anagrama, 2025.
152 páginas.
Precio: 18,90 €
También podrás seguir el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.
¿Cómo funciona el Club de lectura?
- Una vez al mes, comunicaremos la fecha, el autor y el libro del próximo encuentro.
- Si te interesa el autor y el libro, participa en el concurso para conseguir tu plaza. Los encuentros están pensados para un grupo reducido de personas, con el objetivo de que todos los participantes puedan plantear, al menos, una pregunta al escritor invitado.
- ¿Has resultado ganador? ¡Tienes tu plaza reservada para el encuentro! Si no resultas ganador, no te preocupes: los encuentros se grabarán en vídeo y se ofrecerán a los suscriptores que no hayan podido asistir al encuentro presencial en nuestra sección del Club de Lectura.