Juan Tallón en el Club de Lectura de EL PAÍS

El escritor conversará con los suscriptores sobre su nueva novela ‘Mil cosas’ en un encuentro único en Madrid

El escritor Juan Tallón, en la librería Amapolas en octubre, en Madrid. Samuel Sánchez

El escritor Juan Tallón será el protagonista del primer encuentro de la nueva temporada del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nuevo libro Mil cosas, un retrato generacional que reflexiona sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa.

La cita tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 19:00 en Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.

El próximo lunes 6 de octubre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de tres semanas para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.

También podrás seguir el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.

¿Cómo funciona el Club de lectura?