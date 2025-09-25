Asiste al preestreno de ‘Karmele’

Participa y consigue una invitación doble para ver antes que nadie esta película protagonizada por Jone Laspiur y Eneko Sagardoy

Tras su paso por San Sebastián, 'Karmele' llegará a las salas el próximo 10 de octubre.

El próximo viernes 10 de octubre se estrena en cines Karmele, una historia de lucha y dignidad dirigida por Asier Altuna. La cinta está basada en la historia de amor real de Karmele Urresti y Txomin Letamendi, una pareja marcada por el exilio y el compromiso político en un contexto de guerra. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble para asistir al preestreno que tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 19:30 en los Cines Renoir Princesa. El evento contará con una presentación previa a la proyección a cargo de su director y actores protagonistas. ¡Participa!

Sinopsis

Karmele (Jone Laspiur) es una enfermera vasca exiliada en Francia a finales de los años treinta. Allí conoce a Txomin (Eneko Sagardoy), un virtuoso trompetista, con el que vive una historia de amor y compromiso político entre París, Caracas y País Vasco. Juntos forman una familia y comparten una complicidad absoluta hasta que llega el momento de elegir entre la fidelidad a la familia o a las ideas.