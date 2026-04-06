La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 6 de abril

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por la parte proporcional de la recaudación

El sorteo de La Primitiva cuenta con diferentes categorías de premios que dependen del número de aciertos: desde acertar tres números hasta la categoría especial, que reúne los seis números ganadores junto con el reintegro.

También existe la opción de añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que permite optar a premios adicionales.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por la parte proporcional de la recaudación porque el pasado sábado 4 de abril hubo y acertante de categoría especial y primera categoría que se llevó un premio de más de 13 millones de euros y selló su boleto ganador en Zaragoza.

Pero no fue el único premiado, además hubo otro acertante de primera categoría que selló su boleto en Alicante y cinco premiados con la segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 40.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores dos en Murcia, en Albatece, Barcelona y León.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 6 de abril son los siguientes:

Combinación ganadora: 6, 19, 24, 34, 40, 42

Complementario: 28

Reintegro: 5

El Joker: 0737008

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.