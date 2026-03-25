Dejar huella en un mundo interconectado y cambiante

Desde el impulso del talento femenino en las carreras STEM hasta el desarrollo de programas tecnológicos para lograr los cero accidentes en carreteras, Abertis desarrolla su actividad empresarial y social en 15 países, entre los que se cuentan gigantes como México, Brasil o India

La internacionalización puede parecer un concepto escurridizo, pero lo cierto es que hoy se presenta como una vía esencial para el crecimiento (y consolidación) del tejido empresarial nacional. Según los últimos datos del INE de 2023, la internacionalización de compañías españolas está en máximos: son ya 280.000 millones de euros generados por el negocio exterior y 948.000 empleos asociados a esta actividad. Salir fuera es obligación, no excepción. Hace mucho tiempo que la interconexión ya no es una quimera.

Consciente de ello, Abertis, el primer operador de carreteras de España, desarrolla su actividad en 15 países, en los que quiere dejar huella de progreso y sostenibilidad. A esta expansión, en el ejercicio 2024 y en lo que concierne a su actividad principal, la compañía dedicó 748 millones de euros en inversiones en sus filiales internacionales para el mantenimiento y mejora de la red de carreteras.

El programa Zero Accidents AI Challenge de Abertis, al que se postularon 63 startups de 26 países diferentes en su segunda edición, busca incentivar la innovación en el sector de la movilidad y enriquecerlo con talento. /ABERTIS

Precisamente, su último proyecto en cuestión de infraestructuras para el tráfico rodado ha tenido lugar en Chile, con la concesión de la llamada Ruta 5 entre la capital, Santiago, y el municipio costero de Los Vilos, al norte. Son 223 kilómetros adicionales en un país en el que Abertis ya gestiona más de 600 kilómetros de vías rodadas.

Esta concesión comenzó en abril del año pasado y tiene una duración máxima de 30 años. También en Chile, la compañía está construyendo dos túneles paralelos de 1,5 kilómetros bajo el cerro Lo Ruiz, ubicado en la capital, Santiago.

Otro proyecto reciente es la ampliación de la autopista Fluminense en Brasil, una de las arterias principales de un país que constituye un mercado esencial para Abertis. El grupo ha extendido hasta 2047 la concesión de esta vía e invertido 500 millones de euros para mejorar la capacidad y la seguridad. En Francia, por otra parte, la compañía participa en la concesión de la autopista A63, vía fundamental en el transporte de mercancías del corredor atlántico europeo y conexión entre España y Burdeos, además de un enlace con las principales rutas hacia París y el norte de Europa.

Abertis gestiona 8.000 kilómetros de vías en 15 países de Europa, América y Asia

En paralelo al alma del negocio, Abertis impulsa múltiples proyectos de innovación tecnológica y social. Lo hace mediante Beyond Roads, un laboratorio destinado a explorar soluciones inteligentes -que beben de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, entre otros avances- en el terreno de las infraestructuras y la movilidad. Y lo hace también mediante Fundación Abertis, el emblema y motor social de la compañía, que desde 1999 tiene como misión principal la educación en todas sus vertientes: desde la vial para reducir los siniestros en carretera hasta la más académica entre jóvenes, mayores y colectivos desfavorecidos. Estos son algunos de sus programas más destacados:

Proyecto Carreras STEM

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esas son las disciplinas que engloban las llamadas carreras STEM (por sus siglas en inglés) y que Abertis está fomentando entre la población femenina de México con el fin de acortar las brechas de género y multiplicar las oportunidades de acceso a unas carreras tradicionalmente masculinas.

El programa Carreras STEM de Abertis ha beneficiado a 70.000 personas jóvenes en México. /ABERTIS

Este proyecto, bajo el marco de la alianza de Fundación Abertis y Unicef, cuenta con el apoyo de socios estratégicos como Inmujeres (el instituto de la mujer adscrito al Ministerio de Igualdad español). En su primer año de vida, la iniciativa ha logrado que más de 6.000 niñas, niños y adolescentes de 347 escuelas de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León hayan aprendido materias STEM gracias a la labor de 440 docentes que han recibido capacitación específica. En total, son ya más de 70.000 personas las beneficiarias de este programa.

Abertis Global Challenge

La innovación de cariz social tiene su epicentro en el Abertis Global Challenge, un certamen destinado al mundo startup con el objetivo de inventar soluciones que mejoren la gestión del tráfico y la seguridad vial. Los dos últimos años estuvieron dedicados a distintos capítulos tecnológicos, con los drones y la inteligencia artificial como motivo de inspiración creadora. En la edición de 2025, la startup española Earth Pulse resultó ganadora con su sistema para anticipar riesgos y peligros en la carretera mediante datos satelitales, meteorológicos o de tráfico.

Centro UNESCOMED

El castillo de Castellet, enclavado en el parque natural del Foix (Barcelona), no es solo la sede de la Fundación Abertis, sino también un centro de categoría 2 de la Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas. Es decir, un espacio de excelencia investigadora que se dedica a velar por la flora y la fauna autóctona, y a trabajar por la mitigación del cambio climático.

En este centro también se ha gestado la creación de una red propia y nacional de reservas de la biosfera mediterráneas, que ya ha sido reconocida como la tercera Red Temática de la Unesco, con la protección y prestigio que esta denominación supone. A día de hoy incluye 72 reservas de la biosfera en 16 países mediterráneos.

Cátedras Abertis

Las Cátedras Abertis son un enlace entre el mundo académico y el empresarial. Una vía para conectar la investigación y la formación de las universidades en el campo de la movilidad con la realidad del día a día de la gestión y creación de infraestructuras de transporte. Un nexo de transferencia de conocimiento entre academia y vida laboral, entre teoría y práctica.

Cátedras Abertis, un proyecto destinado al fomento de la educación y a la unión del mundo laboral con el académico, opera en países de todo el mundo, entre los que se cuentan Brasil, Chile o Francia, entre otros. /ABERTIS

Este proyecto, activo desde 2003 y con aliados como la Universidad Politécnica de Madrid, la de São Paulo (Brasil) o la francesa École des Ponts-ParisTech, ha crecido hasta formar una red internacional de cátedras que ya opera en España, Brasil, Chile, Francia, Italia, México y Puerto Rico.

Tendencias es un proyecto de EL PAÍS, con el que el diario aspira a abrir una conversación permanente sobre los grandes retos de futuro que afronta nuestra sociedad. La iniciativa está patrocinada por Abertis, Enagás, EY, Iberdrola, Iberia, Mapfre, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Redeia, y Santander, WPP Media y el partner estratégico Oliver Wyman.

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