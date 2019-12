Por qué en Ceuta vence Vox y en Melilla casi gana un musulmán

M. G.

No es la primera vez que la derecha populista gana en Ceuta. En las elecciones locales de 1999 se impuso el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por Jesús Gil, entonces presidente del Atlético de Madrid, con el 38,6% de los votos y 12 de los 25 escaños de la asamblea de la ciudad. Como Vox, el GIL era un partido ultraliberal en lo económico que hacía bandera del rechazo a la inmigración y la mano dura contra la delincuencia. “Un sector de la población que se siente abandonado por España es muy sensible a ese tipo de discurso de reafirmación patriótica que le ofrece una aparente protección y seguridad”, reflexiona Abdelmalik Mohamed, presidente de la Asociación Residentes en Ceuta. Entre 1999 y 2001, Antonio Sampietro, concejal de urbanismo de Marbella en la primera legislatura de Jesús Gil, presidió la ciudad, pero el partido acabó hundido en una ciénaga de procesos judiciales por corrupción hasta desaparecer en 2007. El GIL, que gobernó numerosos municipios en las costas de Málaga y Cádiz, también ganó las elecciones de 1999 en Melilla (26,29% de los votos), pero se quedó muy lejos de poder gobernar, con solo siete de los 25 asientos de la asamblea local. En 2011, el partido xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC) intentó fichar a Sampietro. Exdirigentes del PxC lideran hoy a Vox en Cataluña.