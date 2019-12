Ángel Víctor Torres: “Otras elecciones serían una catástrofe para Canarias”

El socialista Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 53 años) es desde julio presidente de Canarias gracias a un pacto con Unidas Podemos, los nacionalistas de Nueva Canarias y la Asociación Socialista Gomera —una escisión del PSOE—, que desalojó a Coalición Canaria del poder tras 26 años. De su etapa como profesor de Lengua y Literatura en varios institutos le queda un tono didáctico y el hábito de salpicar con ejemplos la conversación. Casado hace apenas dos semanas, se reprocha haberse ido solo cuatro días de luna de miel y no haberse cogido todo el permiso porque “hay que cumplir con aquello que promueves”. El tiempo libre que le deja la política se lo dedica a su hijo de cuatro años y a cocinar —su especialidad es el arroz negro— para familiares y amigos. Estos días visita Madrid para participar en la Cumbre del Clima y en los actos por el 41º aniversario de la Constitución.

Pregunta. Usted logró un acuerdo a cuatro bandas en solo tres semanas. ¿Puede ser un modelo para la negociación en España?

Respuesta. Sí. No fue fácil, teníamos que sumar a cuatro fuerzas y se trataba de cambiar a quienes habían estado casi siempre en el Gobierno de Canarias. Pero tras duras negociaciones cerramos un acuerdo para formar un Ejecutivo progresista, lo que la mayoría había votado. Y en tres meses cerramos unos presupuestos sociales, que apoyaron sindicatos y empresarios. Ahora, para que dure, hace falta que hablemos mucho entre los socios, que establezcamos un diálogo permanente, porque hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan.

P. Usted gobierna con Nueva Canarias, que después se presentó a las generales con Coalición Canaria, la formación a la que desalojaron del poder. ¿Cómo ve las exigencias que plantean para facilitar con sus dos diputados el Gobierno de Pedro Sánchez?

R. Todo lo que puedan conseguir será bienvenido, aunque ya nuestro Gobierno pelea por los recursos que nos corresponden. Confío en el apoyo de Nueva Canarias a la investidura. En Coalición Canaria hay más debate, pero apelo a su responsabilidad porque una nueva cita electoral sería catastrófica para el archipiélago. Vivimos de muchos convenios que no pueden ser transferidos porque los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados. Hemos llegado a un acuerdo para introducir 500 millones en el convenio actual de carreteras, pero esto exige que haya un Gobierno ordinario. Eso debe hacer pensar a Coalición Canaria.

P. Canarias es para la mayoría de sus visitantes un lugar paradisíaco. Sin embargo, las islas tienen uno de los mayores índices de paro y de pobreza de España y no salen muy bien paradas en el informe PISA. ¿Cómo piensan revertir esta situación?

R. Nuestra apuesta ha sido aumentar el gasto en política social el 12% en el presupuesto de 2020, el mayor aumento en la historia de Canarias en educación, sanidad, dependencia y políticas activas de empleo. Si generamos empleo y logramos que no se vaya el talento, mejorarán salarios y productividad. Y para tener recursos para esa agenda social hemos pedido un esfuerzo a las rentas más altas, con una subida de impuestos a ciertos vehículos, artículos de lujo y a las herencias de más de 350.000 euros.

P. Canarias vive una nueva crisis de llegada de inmigrantes. Los centros de acogida están desbordados y se han tenido que habilitar habitaciones en los hoteles para los inmigrantes. ¿Cómo afronta su Gobierno esta situación?

R. Lo primero es implementar políticas que ataquen la situación en origen, promover el desarrollo de esas zonas para que la gente no tenga que jugarse la vida. Una vez que ya lo han hecho, hay que dar un segundo paso de solidaridad, para buscarlos, que no perezcan en el mar y darles cobijo. En 2006, cuando era alcalde de mi pueblo, dimos espacios municipales para dar cobijo a personas de Mali. No todos los vecinos lo entendieron, pero, con más o menos reticencias, ningún partido se opuso. Aquello que hicimos los ayuntamientos, sin tener la competencia para ello, es un gesto de solidaridad que quiero rescatar hoy.

P. En apenas cinco meses de Gobierno le han estallado otras dos crisis de repercusión internacional: la posibilidad cada vez más próxima de un Brexit sin acuerdo y la quiebra de Thomas Cook. ¿Cómo pueden afectar a la economía de las islas?

R. El sector turístico se ha beneficiado en los últimos años del crecimiento en la llegada de británicos. Tenemos que intentar mantener las rutas y se están haciendo obras en los aeropuertos en previsión de que más visitantes tengan que identificarse con pasaporte. También estamos buscando soluciones para preservar nuestras exportaciones, por ejemplo de tomates y pepinos, a Reino Unido. Y tenemos que prepararnos porque el Brexit podría suponer menos fondos para las regiones ultraperiféricas. En el caso de Thomas Cook reaccionamos con rapidez, uniendo fuerzas entre todas las instituciones. Los datos que manejamos apuntan a una sustitución de los enlaces por los de otros operadores. Vamos a terminar el año con más de 15 millones de visitantes y esperamos que el mercado más potente, el de invierno, el que va de octubre a abril, no quede afectado.

P. En la Cumbre del Clima usted ha pedido que su comunidad autónoma se convierta en laboratorio español de la ONU contra el cambio climático. ¿Por qué precisamente Canarias?

R. Es un lugar ideal para experimentar con energías renovables: tenemos mar, 4.800 horas de luz al año, caídas de agua y puntos con gran capacidad para captar la energía eólica. El Hierro camina ya hacia la autosuficiencia energética al 100%. Hemos sufrido algunos problemas en el pasado con disparates como el impuesto al sol —una aberración que ideó un ministro canario, Juan Manuel Soria— pero ahora nos disponemos a aprobar una ley autonómica sobre cambio climático y esperamos también una justa legislación nacional.

P. Hay una gran protesta de los nativos en Hawai para impedir que se instale en una montaña considerada sagrada el telescopio gigante TMT, y la isla de La Palma es el emplazamiento alternativo ¿Están en disposición de acogerlo?

R. Hemos tramitado en tres meses todas las licencias y permisos por si hubiera que construirlo mañana mismo. Sería una magnífica inversión, también para España y Europa. Para generar empleo y para atraer talento.