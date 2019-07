Rivera ampliará su ejecutiva y adelanta las primarias para el candidato en Cataluña

Albert Rivera quiere cerrar todos los asuntos internos de Ciudadanos antes de las vacaciones estivales. Tras la mayor crisis en el partido desde su expansión nacional, con cuatro dimisiones de dirigentes de peso, el líder va a remodelar su ejecutiva la última semana de julio: el Consejo General, máximo órgano entre congresos, se reúne el próximo 29 de julio para aprobar una reforma estatutaria que amplíe la composición del comité ejecutivo. La dirección, que tras las bajas de estas pasadas semanas está compuesta por 34 miembros, podrá aumentar hasta 50 integrantes, según ha explicado este lunes el secretario general, José Manuel Villegas, en comparecencia tras la ejecutiva permanente. El número dos de Rivera ha asegurado que en esa remodelación "no está previsto" que se destituya a dirigentes críticos. El partido adelanta además las primarias para su candidato en Cataluña a la próxima semana.

El secretario general de Ciudadanos ha argumentado la remodelación de la ejecutiva en que la formación ha experimentado "un crecimiento" en las últimas citas electorales y se ha convertido en un partido de Gobierno, con su entrada en varios ejecutivos autonómicos, por lo que tiene que "adaptar" sus órganos de dirección. De ahí la reforma de los estatutos de Ciudadanos para ampliar la composición del Comité ejecutivo hasta medio centenar de integrantes: lo previsible es que varios de esos cargos institucionales que ahora tiene el partido —como presidentes de varios parlamentos regionales, vicepresidentes o alcaldes— se incorporen a la cúpula. También los fichajes de las pasadas elecciones —ya se ha incorporado Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola y número dos de Rivera en la lista de Madrid— como el abogado del Estado Edmundo Bal o el exdirector de la policía Joan Mesquida.

El sector crítico —que se ha manifestado contra la estrategia del no a cualquier pacto con el PSOE— teme que aprovechando esos cambios Rivera les destituya de la cúpula. Voces del círculo del presidente creen que sería adecuado que algunos de estos dirigentes salieran de la dirección, porque el partido debe estar muy unido ante las intensas presiones que está recibiendo para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general ha sugerido que no habrá destituciones, pero tampoco las ha descartado de forma taxativa. En todo caso, Villegas ha recordado que Rivera tiene potestad para decidir las bajas sin que sea necesario que sean avaladas por ningún órgano: "Si en algún momento los hay en la historia del partido, los ceses no tienen que votarse".

El otro proceso interno que Ciudadanos acomete antes de marcharse de vacaciones es la elección de su candidato en Cataluña, ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones en esa comunidad como respuesta a la sentencia del procés. El partido adelanta las primarias y tendrá elegido a su candidato la semana que viene. Este jueves comienza ya el plazo para que se postulen candidatos, hasta el día 19. Y la semana próxima, los días 24, 25 y 26, se celebrará la votación. La dirección respalda a Lorena Roldán, actual portavoz parlamentaria del partido en el Parlament y portavoz en el Senado, como ha dejado entrever Villegas. "Sin duda me parece que es una gran portavoz en el Senado, hace ese papel de forma brillante. Y sería una gran candidata como presidenta de la Generalitat de Cataluña", ha manifestado. La candidatura catalana ha despertado ya algunas tensiones entre la cúpula en Madrid y el partido en Cataluña, y se oyen otros nombres además del de Roldán, como el del diputado Nacho Martín Blanco.

El Consejo General también aprobará un cambio en el reglamento del órgano para que pueda ser convocado con una antelación de solo siete días, en lugar de los 15 que se estipulan ahora. Rivera no ha participado este lunes en la reunión de la ejecutiva permanente porque aún está convaleciente tras la gastroenteritis aguda que le obligó a dos días de ingreso hospitalario la semana pasada.