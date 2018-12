Las elecciones las ha ganado el perdedor y las ha perdido el ganador. No cabe una paradoja más elocuente del resultado de las elecciones andaluzas. La crisis de la primera fuerza (PSOE) es tan inquietante como la pujanza de la quinta (Vox), de forma que la agonía del susanismo tanto implica la capitulación de San Telmo como destrona la hegemonía paquidérmica de la izquierda desde una sorpresa electoral que normaliza, homologa e institucionaliza la ultraderecha.

Las elecciones andaluzas las ha ganado Vox sin partido, candidato ni campaña. Las ha ganado sin credibilidad en la prensa y sin espacios de propagación convencionales. Es una victoria que subordina la política convencional a la eficacia de la clandestinidad. Que premia la agitación de las redes sociales. Que sacraliza la antipolítica. Y que demuestra la eficacia del voto en silencio. Han fallado todas las encuestas al respecto. Y ninguna con más estrépito que la elaborada en la cocina del CIS, pero la sorpresa no se explica sin la vergüenza que implica proclamar públicamente la afinidad a un partido confesional, supremacista, xenófobo, eurófobo.

De otro modo, no se hubiera precipitado Marine Le Pen a celebrar la victoria. Del susanismo al oscurantismo, el cambio de época de la política de Andalucía se ha producido desde una anomalía: el viaje de la izquierda a la derecha depende de las condiciones de Vox, cuya irrupción no se restringe a la escena andaluza. Implica el amanecer dorado de la extrema derecha en España. Y presupone, ya veremos, la unción de Juanma Moreno como presidente de la Junta. No lo consiguió Javier Arenas con 50 diputados. Lo va a conseguir su hijo con 26.

Pírrica o no, la victoria de Moreno es la victoria de Casado. Tanto se implicaba el líder nacional en la campaña, tanto se exponía al umbral del fracaso o a un éxito. De hecho, estos comicios han premiado la clave de la política nacional por encima de la regionalista. Albert Rivera ha tenido la astucia o el instinto de plantear estos comicios como una revancha al soberanismo. Y como una oportunidad de aglutinar en las urnas el discurso de la unidad de España.

Era la manera de despecharse de Sánchez, tan ausente en Andalucía como Pablo Iglesias. Y hermanados ahora en la distancia cínica del fracaso ajeno. El rechazo de Susana Díaz al líder socialista era tan evidente como la aversión de Teresa Rodríguez al líder de Podemos. Serán ellas quienes ahora tengan que explicar, explicarse, el desengaño electoral de la izquierda.

Serán complejas las negociaciones entre los actores de la derecha. Y reclamará Juan Marín su derecho al trono de San Telmo, pero la prioridad de evacuar al socialismo subordinará cualquier obstáculo. Incluido el abrazo a Vox.