Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | Regularización de inmigrantes

Lucila Rodríguez-Alarcón directora de la Fundación porCausa: “Lo que te asegura el orden es la regularización. Ni las vallas electrificadas ni la presencia militar”

La medida va dirigida a personas que hayan residido en España de manera continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025

Jimena MarcosElena ReinaVíctor Rojo
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Salir de la irregularidad no es solo tener papeles: es romper un círculo vicioso. Sin padrón no hay médico ni colegio; sin contrato no hay pisos, sino zulos a precios desorbitados. Esta semana, el Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que puede beneficiar a cientos de miles de migrantes en España. La iniciativa llevaba tiempo encima de la mesa, respaldada por más de 700.000 firmas. Al final ha salido por decreto, dejando la sensación de que solo faltaba voluntad.

Ana Fuentes conversa con Elena Reina reportera de la sección de Nacional de El País.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Destornillador eléctrico con luz LED y empuñadura de goma. COMPRA POR 19,12€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Parches de ojos para reducir bolsas y ojeras (24 pares). COMPRA POR 17,09€ (22% DE DESCUENTO)
escaparate
Set de 4 portaembutidos. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. COMPRA POR 12,99€
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_