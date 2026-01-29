Lucila Rodríguez-Alarcón directora de la Fundación porCausa: “Lo que te asegura el orden es la regularización. Ni las vallas electrificadas ni la presencia militar”
La medida va dirigida a personas que hayan residido en España de manera continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025
Salir de la irregularidad no es solo tener papeles: es romper un círculo vicioso. Sin padrón no hay médico ni colegio; sin contrato no hay pisos, sino zulos a precios desorbitados. Esta semana, el Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que puede beneficiar a cientos de miles de migrantes en España. La iniciativa llevaba tiempo encima de la mesa, respaldada por más de 700.000 firmas. Al final ha salido por decreto, dejando la sensación de que solo faltaba voluntad.
Ana Fuentes conversa con Elena Reina reportera de la sección de Nacional de El País.
