Las últimas ‘mariposas’ del frente kurdo

Una antigua parábola sufí de origen persa cuenta que tres mariposas se acercan a la llama de una vela: la primera la observa, la segunda siente su calor y la tercera se consume en el fuego. Solo esta última alcanza el conocimiento verdadero. Las mujeres que habitan las montañas del Kurdistán se reconocen en esa tercera mariposa. Combatientes del Partido por la Vida Libre del Kurdistán (PJAK) e integradas en las Fuerzas de Protección de las Mujeres (HPJ), viven y entrenan en cuevas y bases ocultas mientras la situación en Irán se agrava y pequeños grupos se desplazan hacia la frontera de Rojhilat