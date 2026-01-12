Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Viñeta
Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores

Flavita Banana: la baliza

Viñeta del 12 de enero de 2026

Flavita Banana
Flavita Banana
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Sobre la firma

Flavita Banana
Flavita Banana
Flavia Álvarez-Pedrosa es viñetista de Opinión desde 2021. Colaboró antes en SModa y el suplemento Ideas. Única mujer ganadora del Premio Mingote, autora de cinco libros y barcelonesa por convicción.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Todd Lyons, director del ICE, por Sciammarella

Sciammarella
participacion elecciones

Crítica sin autocrítica

Diego S. Garrocho

Archivado En

_
_