La expansión de Alibaba en México llega en medio de la tensión comercial con China

Uno de los grandes jugadores del comercio electrónico a nivel mundial apuesta por expandir sus operaciones en México en medio de la tensión comercial global. Alibaba ha comenzado la expansión de su plataforma para mejorar las transacciones, dirigida a pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas, a través de diversas herramientas, como un seguro para compradores y proveedores y otros servicios ligados a la inteligencia artificial. Los planes de la tecnológica llegan en un momento de alta tensión comercial con China. En enero de este año entraron en vigor los aranceles impuestos por México a la importación de 1.400 productos desde China y otros países asiáticos con los que no tiene un tratado comercial con tasas de hasta el 50%.

Para el gigante chino del comercio electrónico, México sigue siendo atractivo. El año pasado, Alibaba abrió su primer almacén operado directamente por la plataforma en el país. Ubicado en el Estado de México, la operación de esta bodega le ha permitido mejorar sus operaciones en el territorio nacional. Su apuesta es alimentarse de un creciente apetito por el comercio electrónico que hay en México. Tan solo en 2024, los ingresos por ventas en línea alcanzaron los 39.100 mil millones de dólares en el país, con un crecimiento anual cercano a 20%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online. Actualmente, la red de entregas locales de la compañía cubre más de 20 entidades del país, con envíos, en promedio, de tres días a nivel nacional y de dos días en Ciudad de México y zonas estratégicas del Estado de México.

El cambio de rumbo que ha tomado México en materia de comercio exterior pareciera estar en contra de las ambiciones de Alibaba. Carlos Aguirre, académico de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, comenta que este viraje propiciado por las presiones de Donald Trump en materia arancelaria pone en duda los alcances de la corporación asiática. “La atracción de inversionistas chinos en México pasó a segundo plano y hemos pensado que reconformarnos o recomponernos en una alianza norteamericana”. Y en ese sentido, añade que el anuncio “hay que tomarlo con cautela, porque la restricción del comercio y los aranceles siguen en pie”.

Una de las apuestas de Alibaba será la expansión de sus operaciones con proveedores locales, pero haciendo uso de su plataforma y su tecnología. Una de estas estrategias es el trade assurance, un servicio que brinda protección a los compradores, reteniendo el pago hasta confirmar que el proveedor cumplió con la calidad y tiempos de entrega acordados, además, la plataforma buscará que las pymes mexicanas tengan más acceso a otras cadenas de proveeduría.

La creciente tensión entre México y China

El recelo contra los negocios de China no es nuevo. El año pasado, el Gobierno mexicano impuso aranceles a productos de las plataformas como Temu y Shein con tasas de hasta 33,5%. Estas plataformas, populares entre los consumidores finales de moda, decoración y enseres domésticos, también fueron castigadas por las políticas de Trump, con un arancel adicional del 50% que entró en vigor en abril del año pasado.

A eso se le suma una serie de operativos impulsados por la Administración de Claudia Sheinbaum. Primero, a finales del 2024, se realizaron por lo menos tres operativos de incautación de mercancías de procedencia asiática, principalmente china, en una plaza al centro de Ciudad de México. Previo al ascenso al poder de Donald Trump, el país siguió con la llamada Operación limpieza, que decomisó millones de artículos de procedencia ilícita o apócrifos.

Para el académico de la Universidad Iberoamericana, la estrategia de México debe ser revisada con lupa, ya que existen pocos alicientes para que los pequeños y medianos comercios mejoren sus alianzas, ventas y aumenten sus cadenas de suministro en el exterior. “Al lado de los aranceles, vino una reforma muy restrictiva, la Ley aduanera, y en eso, al Gobierno federal le ha faltado autocrítica para ver realmente cuál es el ambiente de negocios que se percibe en el país”, detalla.

Quedan aún varios meses para observar los efectos que ha tenido la política arancelaria del país con los países que no tienen acuerdo comercial. China sigue siendo uno de los principales actores. Hasta mediados del año pasado, el país asiático vendió 11.581 millones de dólares en mercancías a México, un monto solo superado por Estados Unidos, que exportó casi el doble de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).