La debilidad del dólar apuntala al peso mexicano en el último tramo del año

El ‘superpeso’ mexicano ha roto las quinielas al superar la barrera de las 18 unidades por dólar esta semana. La moneda latinoamericana alcanzó el martes pasado su mejor nivel desde julio de 2024 y cotizó en 17,93 unidades por dólar. Por el contrario, el dólar reporta una racha negativa frente a las señales de alarma en su economía por la debilidad del mercado laboral, el aumento de deuda y la incertidumbre comercial. Al cierre de la semana, la moneda mexicana moderó su apreciación y cotizó cerca de las 18 unidades por dólar, sin embargo, el consenso de los analistas apunta a un cierre de año favorable para la moneda latinoamericana, que incluso podría prolongarse en 2026. En lo que va del año, el peso mexicano es la quinta moneda más apreciada frente al dólar, con un alza de su valor frente a la moneda estadounidense del 13%.

La mejor semana para el peso en más de un año estuvo marcada por la decisión de recorte de la tasa de interés del Banco de México. El jueves pasado, el banco central mexicano decidió recortar 25 puntos base la tasa de referencia y ubicarla en un 7%. La apreciación del peso frente al dólar, a pesar de esta reducción de tasas del Banco de México, ha supuesto una sorpresa para los mercados y los expertos. El avance del peso mexicano respecto a la moneda norteamericana se da en un contexto de avances de monedas de países emergentes. Además del peso, también se han fortalecido otras divisas como el rublo ruso, el florín húngaro o la corona checa.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, explica que, pese a la reciente rebaja de tasas del Banco de México, se mantiene un amplio diferencial de tasas con otras economías avanzadas, lo que respalda las posturas de carry trade que han favorecido la apreciación del peso. El carry trade es una estrategia de inversión que consiste en tomar préstamos a tasas bajas para financiar la compra de activos en otras geografías. Aunque la tasa de interés mexicana se ha rebajado y actualmente se sitúa en 7%, aún tiene un amplio margen respecto a la Reserva Federal, que acaba de reducir su tasa en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, lo que convierte a México en un país con una tasa más atractiva para los inversionistas.

El cierre de 2025 parece alentador tras un arranque de año marcado por una elevada volatilidad debido a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. En esos primeros meses, el huracán Trump golpeó con sus amagos e incertidumbre comercial a la economía mexicana y llevó a la moneda latinoamericana a cotizar cerca de las 21 unidades por dólar. No obstante, a partir de la segunda mitad de abril se comenzó a observar una tendencia de apreciación del peso que ha marcado su punto máximo al romper la barrera de las 18 unidades. “La moneda nacional es favorecida por el retroceso del dólar, así como por la resolución de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, debido a un acuerdo que concluye una disputa por agua”, explicó el área de análisis de Monex. La institución prevé que el tipo de cambio concluya el año en 18,15 pesos por dólar, mientras que para finales de 2026 espera que cotice en torno a 19 pesos. Entre las razones de este pronóstico figuran la expectativa de menores recortes a la tasa de interés de parte del Banco de México, una recuperación económica y un entorno de menores tensiones comerciales con Estados Unidos en el marco de la revisión del TMEC.

Por el contrario, el dólar ha retomado tendencia de depreciación ante los riesgos latentes en la economía de EE UU. El equipo de Análisis de Banamex apunta, entre otros factores, la incertidumbre comercial, el aumento de deuda, las dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo y los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal. De acuerdo con sus datos, la depreciación del dólar en lo que va del año se ubica en 10,5%. “En línea con la incertidumbre en torno a la economía estadounidense, se han visto movimientos hacia activos seguros diferentes al dólar, así como mayor apetito por riesgo hacia ciertas monedas emergentes”, indica el banco.

Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, señala que el más reciente recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal fue el resorte que empujó al alza a la moneda mexicana en estos días, además de que se espera que los tipos de interés de EE UU sigan disminuyendo en 2026. “Sí hemos visto el interés de los inversionistas de estar en economías emergentes. Además, se están teniendo buenas expectativas de que el siguiente año se podría tener una revisión aprobada del TMEC y algo que no podemos negar es que seguimos siendo el principal aliado comercial de Estados Unidos. Aunque los aranceles han aumentado para todo mundo, para México han aumentado menos porque se sigue respetando el TMEC”, comenta.

El consenso de los analistas apunta a un cierre de año fuerte para el peso mexicano ante la mejor posición relativa en materia comercial que ha alcanzado México frente a EE UU, respecto a otros socios comerciales. Para muchos inversionistas, el dólar ha dejado de ser un refugio seguro y están en la búsqueda de activos de mayor valor, entre ellos las monedas de economías emergentes como la mexicana. El entorno externo favorable ha apuntalado al peso. La pregunta ahora es cuánto tiempo se podrá sostener este viento a favor.