El secretario de Economía mexicano defiende que el muro arancelario a China y otros países protegerá 350.000 empleos en el país

Marcelo Ebrard ha planteado que el alza tarifaria a más de un millar de importaciones desde Asia conllevará una recaudación de 30.000 millones de pesos por año

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido el muro arancelario contra más de un millar de productos de China y otros países con los que México no tiene tratado comercial a partir de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha asegurado este lunes de que el paquete arancelario protegerá unos 350.000 empleos en el país en sectores claves como el automotriz, siderúrgico, manufactura, textil, calzado, entre otros. “Nosotros no tomamos una decisión por país, el objetivo no es cobrar más respecto a un país, el objetivo es proteger ciertos sectores industriales”, indicó. De acuerdo con los cálculos del Gobierno federal, estas nuevas tarifas permitirán la recaudación de 30.000 millones de pesos por año.

En esta misma línea, la presidenta de México ha insistido en que esta medida no es contra un país en específico sino que, por el contrario, está alineada a la estrategia gubernamental: el Plan México. “Nosotros planteamos, desde el principio, que queríamos una política, en ciertas áreas, de sustitución de importaciones y lo que queremos es importar menos y exportar más. Eso lo dijimos, incluso antes de que entrara el presidente Trump”, dijo la mandataria.

Ebrard enfatizó que sin este paquete arancelario, principalmente para frenar las importaciones de Asia, se perderían miles de empleos. Las cifras de Economía dan cuenta de que las importaciones automotrices han crecido a un ritmo de 34%, mientras que en acero el aumento ha sido de 12,4% en los últimos dos años. En el sector del vestido el alza en ese periodo rebasó el 20% y en calzado fue de 22,3%. “A ese ritmo de crecimiento de importaciones, con precios debajo de los precios de referencia, esto lo hacen muchas empresas cuando quieren ganar mercado y no podemos permitir que eso siga creciendo porque es insostenible”, aseguró Ebrard en Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard en Ciudad de México, este lunes. Moisés Pablo Nava (Cuartoscuro)

El secretario de Economía explicó que la medida fue aprobada tras un minucioso diálogo con los legisladores, el empresariado y los socios comerciales. Como resultado de este debate se rebajaron algunos aranceles respecto a la propuesta original en autopartes, acero, aluminio y textil, tras concluir que sería muy complicada para ciertas empresas la sustitución de importaciones. Ebrard también precisó que el incremento tarifario, que va del 5% al 50% en 1.463 fracciones arancelarias, no producirá una escalada de precios para el consumidor final, como han cuestionado analistas y desde el sector empresarial.

Tras el reclamo que China hizo a México por estas tarifas, el funcionario subrayó que el propósito central del paquete no es geopolítico ni dirigido contra algún país en específico, sino corregir prácticas de competencia desleal que perjudican al empleo nacional, principalmente, de los Estados de Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, entre otros. “No buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico. Somos el país exportador más destacado de América Latina, pero tiene que haber piso parejo, tiene que haber condiciones de competencia”, concluyó.

En septiembre pasado,el Gobierno de Sheinbaum presentó al Poder Legislativo su ambiciosa propuesta arancelaria para modificar las reglas comerciales para los países con los que México no tiene tratado comercial como China, Indonesia, India, Corea del Sur, Brasil, entre otros. La iniciativa despertó un intenso debate dentro y fuera de los pasillos legislativos. Desde el empresariado se alzó la voz por los riesgos inflacionarios de la medida, sin embargo, y pese a la polémica, el Congreso mexicano avaló con modificaciones a la baja esta propuesta la semana pasada.

El incremento de aranceles contra Asia es una medida alineada a la política comercial de Estados Unidos. Aunque el Gobierno esgrime la protección de empleos locales, más de un experto advierte de que es un gesto para Washington de cara a la próxima revisión de TMEC, en 2026, y al objetivo de México de conseguir un trato preferencial arancelario de parte del Gobierno de Trump.