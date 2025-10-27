Sheinbaum y Trump tejen un nuevo acuerdo arancelario, a días de que venza la prórroga tarifaria de EE UU

En vísperas del fin de la tregua arancelaria entre México y EE UU, el próximo 1 de noviembre, los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump han hablado una vez más por teléfono para afinar un nuevo acuerdo arancelario. La presidenta de México informó este lunes que sostuvo una llamada el fin de semana con el republicano en la que se abordó el tema tarifario y las medidas proteccionistas de Washington. “Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que lleva muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas. Fue una conversación muy breve y solamente hablamos de lo comercial”, declaró este lunes en Palacio Nacional.

La mandataria detalló que no se abordaron los temas de migración y seguridad porque en esas trincheras ya tienen un acuerdo. Sheinbaum reconoció que, pese a que la llamada fue muy breve, le interesaba tener contacto directo con Trump antes de que concluya la tregua arancelaria concedida por EE UU y confió en llegar a un nuevo acuerdo antes de que comience la próxima revisión del TMEC. “No hay ninguna situación en donde pudiera ver el 1 de noviembre algún arancel especial. Fue una llamada cordial, los dos acordamos en que íbamos muy bien y nuestros equipos siguen trabajando”, indicó Sheinbaum. En esta misma agenda, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá varias reuniones esta semana con sus homólogos estadounidenses en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en Corea del Sur.

Los envíos mexicanos al otro lado del Río Bravo siguen fluyendo, pese a las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas ascendieron a 56.488 millones de dólares en septiembre, lo que supuso un crecimiento de un 13,8% respecto al mes de 2024. En el acumulado del año, según las cifras publicadas este lunes por el Inegi, los envíos de productos mexicanos al exterior crecieron un 5,7% y rebasaron los 481.000 millones de dólares. A pesar del muro arancelario que ha construido la Administración Trump contra el mundo, incluido México, el comercio exterior del país latinoamericano siguió afianzándose con su vecino país del norte: el 84% de los envíos en este periodo se dirigieron al mercado estadounidense.

México paga, pese al TMEC, un arancel del 25% sobre las exportaciones enviadas fuera del acuerdo. Además, debe cubrir una serie de tarifas sectoriales sobre los automóviles, el acero, el aluminio y los tomates. Dichos aranceles forman parte de una política proteccionista del presidente Donald Trump, quien a través de los aranceles ha conseguido otras victorias para su país en materia de seguridad, migración y comercio. Pese a este muro proteccionista, las exportaciones mexicanas continúan su cauce y han soportado una actividad económica con caídas en las inversiones, el consumo, las actividades industriales.

Lejos de la confrontación, la estrategia del gobierno de México ha apostado por el diálogo y “la cabeza fría”, frente a los embates de EE UU. Desde que comenzó el mandato del republicano, Sheinbaum ha sostenido una docena de llamadas con su homólogo para tratar distintos problemas, desde la imposición de aranceles hasta el envío de agentes a la zona fronteriza para frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas, dos de los puntos prioritarios de la Administración Trump.