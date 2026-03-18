Moira Millán, activista mapuche: “La argentinización nos arrancó la identidad indígena”
La guerrera mapuche sufrió la pobreza, en su adolescencia se fue como misionera a Brasil y los movimientos sociales de Lula la hicieron “despertar”. Ahora ve con preocupación los fuegos que han arrasado su tierra, la Patagonia
Moira Millán nació en El Maitén, a orillas del río Chubut, en la Patagonia argentina. Sus padres no le pudieron enseñar la lengua mapuche porque ellos se habían mudado a los suburbios de Bahía Blanca. En su nuevo barrio se vieron obligados a dejar atrás su cultura por la represión contra sus orígenes. “La argentinización nos arrancó la identidad indígena”, cuenta en este episodio de Al Habla, a sus 55 años, la activista mapuche. En estos días presenta en México su libro Terricidio: Sabiduría ancestral para un mundo alterNATIVO (Editorial Sudamericana).
A ella le costó abrir los ojos. Lo hizo entre los 16 y los 18 años, periodo en el que se fue con una misión evangélica a Brasil y conoció los movimientos sociales de Lula. A partir de ese momento, comenzó un viaje a sus raíces para reconectar con su pueblo.
Mapuche significa “gente de la tierra”. Y es por ello que Millán ve con preocupación los últimos dos incendios que han asolado la Patagonia argentina. Las llamas de este enero quemaron casi 230.000 hectáreas y el presidente, Javier Milei, fue señalado por la oposición por su respuesta. “La violencia institucional se está desplegando sobre nuestros territorios y sobre el pueblo mapuche”, denuncia la activista. Y remata: “No nos podemos permitir la cobardía y la resignación. Tenemos que salir a pelear”.
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