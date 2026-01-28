Gobernadores y legisladores exigen que Milei autorice el debate de la emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia

Los mandatarios de las provincias afectadas, donde ya se quemaron 230.000 hectáreas, reclaman fondos extraordinarios para combatir el fuego y asistir a las víctimas

Mientras las llamas continúan arrasando bosques, plantaciones e incluso zonas pobladas del sur argentino, los gobernadores de las cinco provincias patagónicas afectadas reclamaron que se dicte la emergencia ígnea y se destinen recursos extraordinarios para atender la crítica situación. De acuerdo con los mandatarios provinciales de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa, los incendios ya quemaron casi 230.000 hectáreas en sus territorios durante las últimas semanas. Se trata de una superficie equivalente a la ciudad de Buenos Aires multiplicada por 20, alertaron. Legisladores de la oposición al Gobierno ultraderechista se sumaron al reclamo con fuertes críticas a la respuesta del presidente Javier Milei y sus funcionarios ante los trágicos incendios.

“La magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales”, destacó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tras una reunión virtual compartida este martes con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala”, agregó, “Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”.

El pedido concreto de los gobernadores es que Milei incluya en los temas a tratar por el Congreso, desde la semana que viene, un proyecto de ley para declarar la emergencia ígnea. Como se trata de sesiones extraordinarias, solo se debatirán los temas propuestos por el Ejecutivo. De aprobarse, la ley habilitaría la asignación de fondos extraordinarios y facilitaría el acceso a equipamiento y personal para combatir el fuego y asistir a las víctimas. En segunda instancia, permitiría planificar una plan de recuperación ambiental y productiva.

Los gobernadores patagónicos pertenecen a distintas fuerzas políticas; desde el PJ, el partido peronista, declarado opositor a la ultraderecha, hasta el PRO, el partido conservador liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), habitual aliado de Milei. El planteo de los mandatarios encontró apoyo en la mayoría del espectro político. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos“, adhirió Macri, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las expresiones de apoyo a los mandatarios provinciales se mezclaron con las críticas al presidente formuladas por legisladores opositores. La mayoría cuestionaron la ausencia de Milei en las zonas afectadas por el fuego y su presencia, este martes, en la ciudad turística de Mar del Plata. Allí, el presidente ultra cantó en un espectáculo musical junto a su expareja Fátima Flórez y, más tarde, participó de un festival autocelebratorio, denominado Derecha Fest, promocionado como “el evento más antizurdo del mundo”.

“El show tiene un costo altísimo. Mientras la Patagonia se incendia, el presidente se divierte cantando. Y al no ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, impide que el Congreso trate la emergencia ígnea y ambiental”, expresó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, un partido de centro. El también diputado Juan Grabois, del bloque kirchnerista Fuerza Patria, apuntó: “La Patagonia arde, los brigadistas están exhaustos, faltan recursos, la gente no da más. Hay mucha indiferencia frente a esta tragedia y el sinvergüenza de Milei boludeando en Mar del Plata. Se tiene que declarar y aplicar ya la emergencia ígnea”.

Al menos desde hace una década, los incendios forestales se repiten casi todos los veranos en la Patagonia. Según los expertos, su recurrencia se relaciona con el cambio climático, que propicia tanto una mayor sequía como una mayor frecuencia de tormentas eléctricas, con rayos que desencadenan el fuego.