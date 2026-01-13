El fuego destruye más de 13.000 hectáreas de bosques y plantaciones en la Patagonia argentina

El Gobierno de Milei asegura que 22 de los 32 focos de incendio están controlados. Organizaciones ambientalistas y aborígenes acusan al Ejecutivo de recortar fondos a la prevención y el combate del fuego

Bosques y pastizales nativos, plantaciones, poblados y complejos turísticos de la Patagonia ya fueron arrasados por distintos incendios que afectan la región andina del sur de Argentina. Según los datos oficiales, el desastre alcanzó hasta el momento a 13.000 hectáreas por lo menos. En las últimas horas, la lluvia y el trabajo de bomberos y brigadistas llevaron algo de alivio: el Gobierno de Javier Milei informó que 22 de los 32 focos de incendio fueron extinguidos, aunque el principal sigue activo. Organizaciones ambientalistas y de pueblos originarios denuncian la responsabilidad del Ejecutivo ultraderechista por los recortes de fondos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En condiciones de sequía, altas temperaturas y vientos fuertes, los incendios se desataron en las últimas dos semanas en las provincias argentinas de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, devastando 13.738 hectáreas, de acuerdo con un conteo oficial que reconoce la falta de datos en varios focos.

La situación más crítica se registra en Chubut, donde al menos 12.974 hectáreas resultaron quemadas. La gran mayoría se concentra en los alrededores del Lago Epuyen, en las zonas conocidas como Puerto Patriada, El Hoyo y áreas cercanas, a casi 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Allí el fuego continúa, al igual que en el Parque Nacional Los Alerces.

Después de que se verificaron lluvias en esa región, el Gobierno de Milei anunció el domingo por la noche que el combate contra las llamas estaba dando resultados y que dos tercios de los focos estaban bajo control. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, señaló el presidente ultra, en un mensaje en sus redes sociales. “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, añadió.

Bomberos trabajan en Epuyen, Chubut, Argentina, el 9 de enero. Matias Garay (REUTERS)

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno nacional y la gobernación chubutense, en la zona crítica están trabajando 581 personas, en un operativo que cuenta con helicópteros, aviones cisterna, aviones anfibios y un avión hidrante. Hasta este lunes, se había notificado la evacuación de 17 familias y el ingreso en hospitales de tres personas con quemaduras.

La fiscalía que investiga el origen del incendio en el área del Lago Epuyen considera que el fuego fue iniciado de manera intencional, con el uso de combustible. El Gobierno de Milei -al igual que la gobernación provincial- apuntó contra las comunidades originarias del pueblo mapuche, que habitan en la región. “Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”, señaló en un comunicado el Ministerio de Seguridad nacional.

El fiscal a cargo de la investigación contradijo este lunes esa hipótesis. “Está totalmente descartado”, dijo Carlos Días Mayer, cuando el programa periodístico Buenas tardes, China lo consultó sobre la eventual participación de mapuches en el inicio del fuego. “Es lo más alejado de la realidad”, dijo el funcionario judicial. La pesquisa aún intenta determinar quiénes serían las personas responsables.

“¿Por qué se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde. ¿Y cuál es la respuesta, monotemática del gobierno? Culpar al pueblo mapuche", respondieron a las acusaciones cerca de 30 organizaciones de comunidades aborígenes. Su respuesta fue dirigida a la gobernación de Chubut, encabezada por Ignacio Torres.

También una veintena de organizaciones ambientalistas cuestionó a las autoridades, en un documento titulado La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia. “La superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó [en la Patagonia]: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”, advierte el documento difundido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina, Asociación de Amigos de la Patagonia, Fundación Patagonia Natural, Asociación de Abogados Ambientalistas y otras organizaciones.

Para esas entidades, la expansión de los incendios se inscribe “en un contexto de desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”.

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el Gobierno dejó sin ejecutar más del 22% del presupuesto del sector en 2024 y 2025. Para este año, los fondos previstos implicarán un ajuste real del 69% con respecto a dos años atrás, cuando asumió Milei. En un comunicado aparte, Greenpeace alertó que se está produciendo un ecocidio y que ya son 21.000 las hectáreas arrasadas por el fuego.