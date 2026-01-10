Incendios forestales devastan la Patagonia argentina, en imágenes

15 fotosINCENDIOSIncendios forestales devastan la Patagonia argentina, en imágenes Más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego destrozando viviendas, bosques nativos y pastizales El PaísCiudad de México - 10 ene 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl foco más activo está en los alrededores de El Hoyo, una localidad turística de la Comarca Andina de Chubut. Matías Garay (EFE)Un brigadista combate las llamas en El Hoyo, en la provincia de Chubut. Según la Agencia Federal de Emergencias, cerca de 200 personas trabajan por controlar este incendio, que comenzó el pasado 6 de enero.Provincia de Chubut (EFE)La sequía extrema de la Patagonia, junto a las altas temperaturas de estos días y los fuertes vientos complican el combate de las llamas. Maxi Jonas (AP)Personas caminan por una carretera mientras arde un incendio forestal. Más de 3.000 turistas han tenido que ser evacuados de El Hoyo desde que se desató el incendio, en plena temporada estival.Maxi Jonas (AP)Una vista de dron muestra el humo y llamas que se elevan desde los bosques patagónicos incendiados en la Comarca Andina.Maxi Jonas (REUTERS)Bomberos combaten las llamas de los incendios forestales. Según la Agencia Federal de Emergencias, están desplegados en la zona seis aviones hidrantes, dos helicópteros y más de una veintena de autobombas y camiones cisterna. Maxi Jonas (AP)Un bombero camina por la ruta 70, cortada al tránsito por el incendio en El Hoyo. Maxi Jonas (AP)Entre las zonas afectadas por los incendios hay dos parques nacionales de la Patagonia: Los Alerces, en la provincia de Chubut, y Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. Las llamas devoran allí bosques nativos centenarios que albergan una gran biodiversidad. Maxi Jonas (AP)El humo se eleva desde un incendio forestal en el Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, Argentina.Maxi Jonas (REUTERS)Una mujer observa los incendios forestales, que en la última semana se han expandido por las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Los pronósticos meteorológicos son desalentadores: no se esperan lluvias hasta el miércoles. Matías Garay (EFE)Vista aérea que muestra árboles incendiándose, en la Patagonia argentina. Maxi Jonas (AP)Brigadas caminan por la orilla del Lago Epuyén, para contener el fuego. Vecinos de la zona y organizaciones ambientales critican la tardía reacción oficial ante unos incendios previsibles por la ausencia de medidas de prevención y que han encontrado un aliado en los bosques implantados de pino.Maxi Jonas (REUTERS)Un vehículo incinerado por los incendios forestales, en Chubut.Matías Garay (EFE)Arboles carbonizados tras los incendios forestales en Epuyén, Patagonia. Entre las especies emblemáticas de los bosques nativos arrasados por las llamas destacan los coihues y los alerces.Maxi Jonas (AP)Un avión lanza agua para combatir incendios forestales en El Hoyo, Patagonia.Maxi Jonas (AP)