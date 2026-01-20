Los fallecidos por el megaincendio de Chile aumentan a 20 y los damnificados a más de 7.200

Las autoridades indican que existen tres detenidos en el contexto de los incendios; uno de ellos supuestamente intentaba prender fuego en una zona de la comuna de Penco

El Gobierno de Chile ha dado a conocer un nuevo balance de los incendios forestales que mantienen en estado de alerta máxima a las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía, y al municipio San Fernando de O’Higgins. Las personas fallecidas han aumentado a 20, de las cuales 19 han muerto en Biobío, especialmente en la población costera de Lirquén; y había 272 lesionados. Los damnificados se han elevado a 7.237, los albergados a 562 y las hectáreas quemadas ascienden a más de 38.000.

En una rueda de prensa este martes, Álvaro Elizalde, ministro de Interior, ha actualizado el número de viviendas destruidas: 590, el 86,1% localizadas en Biobío. Entre las infraestructuras afectadas destacan siete instituciones escolares. “Estamos hablando de cuatro jardines infantiles y tres establecimientos de enseñanza básica y media, con una matrícula total de 767 niñas, niños y adolescentes (…) Hay cuatro establecimientos de salud que han sido afectados”, señaló.

En la noche del lunes han mejorado las condiciones meteorológicas, lo que representa una bocanada de aire para los bomberos que combaten los fuegos. Pero Elizalde ha advertido que el cuarto día desde que arreciaron los incendios se podrían producir “ciertas complejidades” conforme cambie el clima. Hasta el momento del reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ha reportado 26 incendios forestales activos, dos extinguidos y 32 bajo control. Al inicio de la jornada tampoco se había enviado ningún mensaje de evacuación a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Afectados por los incendios de Chaimávida, Chile, el 19 de enero. Lucas Aguayo Araos (Anadolu via Getty Images)

Las autoridades, no obstante, recordaban que lo mismo había ocurrido el lunes, en la mañana, y luego se registraron distintos llamados a la ciudadanía a salir de algunas zonas en riesgo. Por eso, pedían no bajar la guardia en esta emergencia. El megaincendio que azota al centro-sur del país ha sido comparado desde su inicio por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en términos de intensidad, con los ocurridos en 2017, 2023 o 2024. En el de 2024 fallecieron 135 personas, el más mortífero en una década.

El Gobierno, asimismo, solicitó mantener la cautela frente a las labores de búsquedas de posibles víctimas en las zonas afectadas por parte de los equipos del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal Forense. De ahí que en este proceso no se aconseje la remoción de escombros en los sitios indagados por los especialistas.

Condena a un ataque contra bomberos

El ataque en el sector Colonia Manuel Rodríguez de la comuna de Angol, en la Araucanía, en contra de voluntarios de bomberos, mientras combatían la tarde del lunes un incendio, también ha sido condenado por el Gobierno. “Es inaceptable, gravísimo que bomberos que se han desplegado para enfrentar este incendio hayan sido víctimas de agresiones. Eso no lo podemos tolerar”, dijo Elizalde.

El ministro recordó que en la Araucanía se mantiene en estado de excepción constitucional de emergencia, lo que “autoriza a limitar ciertos derechos y libertades para garantizar la seguridad de las personas”.

Bomberos combaten en incendio forestan cerca de Concepcion, Chile, este martes. Javier Torres (AP)

Los desconocidos que han arremetido en contra de los voluntarios fueron calificados como “miserables” y “delincuentes” por Boric. Según un comunicado del cuerpo de bomberos, “el personal bomberil fue objeto de amenazas directas por parte de personas presentes en el sector, registrándose además diversos disparos de armas de fuego, así como daños directos a una unidad perteneciente a la fuerza de tarea de la región de Los Ríos”.

De momento, en el contexto de los incendios hay tres personas detenidas. Uno de estos arrestados es un sujeto, de 50 años, capturado por vecinos de la comuna de Penco, en Biobío, tras intentar iniciar un nuevo incendio en la zona afectada. Según información preliminar, el detenido tenía en su mochila cables de cobre y un encendedor, con los que se disponía a prender fuego a una zona con vegetación en el sector de Villa Margarita, según La Tercera. La policía chilena determinó, además, que contaba con antecedentes por hurto e infracción a la ley de drogas.

El ministro Luis Cordero no descarta iniciar formalmente una acción penal por parte del Ejecutivo en contra de este hombre. “Al igual que hicimos en la temporada [de incendios] pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen en ilícitos de estas características”, explicó.

El origen de los incendios aún es investigado en Chile. Las fiscalías regionales de Ñuble y Biobío han instruido a las policías a resguardar lo posible los sitios del suceso para llevar adelante investigaciones que permitan conocer el origen de las llamas. El domingo, el fiscal nacional Ángel Valencia indicó que existen algunas hipótesis preliminares que están siendo analizadas, las que mantendrán en reserva.