Incendios forestales en Chile, en imágenes

15 fotosIncendios en ChileIncendios forestales en Chile, en imágenes Los 24 incendios forestales concentrados en la zona centro-sur de Chile, han dejado al menos 16 muertos hasta la mañana de este domingoEl PaísChile - 18 ene 2026 - 21:21CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUna persona intenta controlar el fuego en una vivienda, en Penco (Chile), este domingo.PATRICIO AGUAYO (EFE)Vehículos afectados por los incendios forestales en Penco (Chile).PABLO HIDALGO (EFE)Personas evacúan la zona de Lirquen, cerca de Concepción, este domingo.Jose Luis Saavedra (REUTERS)Los incendios ocurren en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble y Biobío.PABLO HIDALGO (EFE)Animales cerca de los incendios, en Penco (Chile), este domingo.PABLO HIDALGO (EFE)Amanecer en Lirquen (Chile) este domingo.Javier Torres (AP)Escombros de un edificio destruido el incendio forestal que provocó múltiples evacuaciones de emergencia, en Lirquen (Chile).Jose Luis Saavedra (REUTERS)Casi 3.000 bomberos se desplegaron en la zona afectada.Jose Luis Saavedra (REUTERS)Vista aérea de Concepcion tas los incendios, este domingo.Juan Gonzalez (REUTERS)Pacientes del hospital Penco-Lirquen son evacuados debido a los incendios forestales la madrugada de este domingo, en Penco (Chile).PATRICIO AGUAYO (EFE)Una persona evacua un área de casas afectadas por los incendios forestales la madrugada de este domingo, en Penco (Chile). PATRICIO AGUAYO (EFE)Un perro herido por los incendios, en Lirquen, este domingo.Javier Torres (AP)Se estima que los incendios forestales han arrasado con unas 20.000 hectáreas en la región del Biobío y en Ñuble.Juan Gonzalez (REUTERS)La velocidad del viento ha dificultado mucho el poder controlar los incendios.Javier Torres (AP)Edificios destruidos en Concepción, Chile.Juan Gonzalez (REUTERS)