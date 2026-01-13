La justicia chilena absuelve a Claudio Crespo, el excarabinero acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica en el estallido social

El 4° tribunal oral en lo penal de Santiago ha absuelto al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, el único y principal acusado de provocar las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica en noviembre de 2019, en uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos denunciados tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. El veredicto, que ha sido entregado durante este martes en el Centro de Justicia de Santiago de Chile, ha implicado un revés para la Fiscalía, que había sostenido la acusación en contra de Crespo en un juicio que se ha extendido por más de un año. Gatica, que en las elecciones parlamentarias del pasado 16 de noviembre ha sido elegido como diputado independiente con el respaldo del Partido Comunista, es una de las personas que sufrió daño ocular severo en medio de la revuelta ocurrida durante la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022). Otro caso simbólico es el de la actual senadora independiente de izquierda Fabiola Campillai, que también quedó ciega por un golpe de una bomba lacrimógena en su rostro en medio de los desórdenes.

El veredicto, que ha sido entregado por la jueza Cristina Cabello, ha señalado que el tribunal ha ratificado que desde la escopeta del excarabinero Crespo —que el 8 de noviembre de 2019 era parte de las fuerzas policiales que reprimían las manifestaciones en la Plaza Baquedano— se ejecutaron los disparos de los perdigones que impactaron en los ojos de Gatica, que en aquella época era estudiante de psicología. Pero el tribunal ha concluido que con las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público no se ha logrado verificar los apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por el que se estaba imputando al expolicía.

Claudio Crespo en Santiago, Chile, este martes. ELVIS GONZÁLEZ (EFE)

La jueza Cristina Cabello ha determinado que el avance de la policía y el uso del armamento no letal durante la jornada de protestas en donde ocurrieron los hechos era legítimo al considerar que la unidad policial a la que pertenecía Crespo enfrentaba una situación límite. “La conducta del acusado, que derivó de las lesiones sufridas por el ofendido, se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal, en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público”, ha expresado la magistrada. Sobre la dirección del disparo, uno de los asuntos claves para determinar la intencionalidad del exfuncionario policial, la representante del tribunal santiaguino ha dicho que “no es posible determinar con certeza cómo se comportan las postas al ser disparadas”. Uno de los fundamentos de la resolución ha sido además la aplicación retroactiva de la ley Naín Retamal, una normativa vigente desde 2023 que otorga una mayor protección a las policía en medio de la crisis de seguridad.

Claudio Crespo ha celebrado la determinación del tribunal y ha llamado a las autoridades a respaldar el trabajo de los carabineros. “Se hizo justicia, es un día importante para Chile. Este triunfo se lo doy a los Carabineros de Chile, a todos aquellos carabineros funcionarios que día tras día, abnegadamente, cumplen con su labor, arriesgan su vida, e incluso hoy día su libertad”, ha dicho el exuniformado en una declaración a la prensa en las afueras del Centro de Justicia. Crespo ha enfocado sus críticas hacia la fiscal Ximena Chong, quien estuvo a cargo de la investigación que lo tuvo como imputado. El expolicía había recibido el respaldo de varios políticos de la derecha y de la ultraderecha, que incluso lo han acompañado a la lectura del veredicto. Entre los adherentes de Crespo se encontraban el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la senadora electa Camila Flores, de RN.

Un poco después de la declaración de Crespo, Gustavo Gatica ha reaccionado y ha dicho que a pesar del revés judicial ha logrado que la justicia reconozca el origen del disparo que lo dejó ciego. “[Estoy] insatisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy día, en el juicio, se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado, en el ámbito más personal yo puedo decirles que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó”, ha expresado el diputado electo, que fue acompañado por algunos políticos de la izquierda y del oficialismo. Los abogados que representan al denunciante aún no han confirmado los pasos que tomarán para intentar revertir el veredicto absolutorio.

Gatica es una víctima emblemática de las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por las fuerzas policiales durante el estallido social, según lo constatado por varios organismos internacionales. Un informe publicado este viernes por la Fiscalía Nacional arroja que 464 personas sufrieron traumas oculares durante los cinco meses de protestas, en los que se cometieron poco más de 35.000 delitos, principalmente de violencia institucional, saqueos y desórdenes públicos. “Siempre es necesario condenar los hechos de violencia, creo que nadie quisiera que ocurrieran”, sostuvo Gatica en una entrevista a EL PAÍS en octubre pasado, cuando se habían cumplido seis años de las protestas.