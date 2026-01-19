Un futbolista y su madre mueren tras quedar atrapados en el destructivo fuego en Lirquén

La rápida propagación del incendio ha impedido a Álvaro Aroca, un estudiante de Geología de 20 años, y a su mamá, Paola Bustamante, abandonar a tiempo su casa. Hoy son dos de las 19 muertes contabilizadas en la emergencia

El domingo, cuando las llamas comenzaron a llegar a Lirquén –una localidad portuaria de unos 20 mil habitantes en el centro-sur de Chile–, el futbolista Álvaro Alexis Aroca, de 20 años, y su madre, Paola Bustamante, quedaron atrapados en su casa. El megaincendio, que ahora mantiene conmocionado a Chile, los convirtió en dos de las 19 personas fallecidas este fin de semana.

Nadie sabe con exactitud qué sucedió al interior de la vivienda de la familia Aroca Bustamante. Sus allegados especulan que Álvaro, que se encontraba recién operado producto de una lesión, casi no podía moverse y eso dificultó una rápida salida de la casa. La versión, recogida por medios de comunicación chilenos, es que intentaron buscar refugio, junto a sus mascotas, en el baño del inmueble, donde finalmente fueron alcanzados por el incendio que afecta a varias zonas del centro-sur de Chile.

Nelson Aroca Basaur, padre de Álvaro y esposo de Paola, recuerda que salió de su casa cuando todo parecía estar en calma, pero al regresar encontró solo destrucción. “Mi hijo fue un ángel y se va a ir así. Ahora, mi señora también fue una persona tan apasionada con su fe, muy cariñosa con la gente, muy solidaria. De hecho, dejó hasta de trabajar para dedicarse al tema social, de la comunidad. Yo sé que hay más muertos, pero el caso de mi señora con mi hijo impactó muy fuerte”, dijo este hombre a 24 Horas.

Estas muertes son solo parte de la tragedia que azotó con mayor fuerza a Lirquén, un sector costero de la región de Biobío arrasado casi en un 80% por las llamas. Conocida como la zona cero de los incendios forestales que hoy azotan a una parte de Chile, esta localidad de la comuna de Penco quedó en su mayoría destruida. Muchos perdieron a familiares (17 de las 19 muertes ocurrieron en esta localidad), mascotas y viviendas durante el fin de semana.

Nelson Aroca, que perdió a su esposa e hijo, asegura que “lo que nos pasó duele”. Su mayor impacto fue que salió de su barrio, volvió y vio “todo perdido”. Sus vecinos del pasaje número cuatro de la población de Puerto de Lirquén, donde vivía desde hace unos meses, vieron a Paola regar sus plantas unas horas antes de que el incendio alcanzara a esta zona. Mientras tanto, sabían que Álvaro se preparaba para reincorporarse en unos días a sus actividades regulares.

El joven, además de ser un apasionado del futbol, estudiaba cuarto año de la carrera de Geología en la Universidad Andrés Bello. En su cuenta de LinkedIn, afirmaba que destacó en el área de microscopía óptica, que estaba interesado en la petrología, aunque no descartaba que sus intereses podían cambiar porque se describía como una persona “muy versátil”.

Su muerte fue lamentada por el centro deportivo y social Lord Cochrane de Concepción, adonde últimamente asistía para jugar esporádicamente debido a los estudios universitarios y al trabajo. Francisco Barra, presidente de la rama de futbol de esta liga deportiva, recuerda que, en cambio, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución. Para Patricia Salinas, presidenta del club Lord Cochrane, el impacto no puede ser mayor: “No solo murió un lorense tan joven, sino también su madre. En horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos”.

El futbolista había integrado diversas series del club, como la juvenil y la segunda adulta. Su padre dijo que “perdió a un ángel”. De él, alguna vez tuvo la ilusión de que se dedicara a la carrera policial.

En su cuenta de Facebook, Nelson Aroca mostraba fotografías de su hijo, de niño, disfrazado con gafas oscuras y un uniforme de oficial de Carabineros, como lo fue su abuelo, Exequiel Aroca Cuevas, un cabo primero asesinado el 30 de agosto de 1972 frente a la sede del Partido Socialista (PS) en Concepción, mientras reprimía desmanes callejeros desencadenados a raíz de una concentración de la Unidad Popular y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), según reportes de prensa de aquella época. “Mi hijo me sorprendió en este aniversario institucional [de Carabineros]. Creo saber su destino, me sentí muy emocionado y orgulloso de mi hijo”, publicó el padre en 2014.