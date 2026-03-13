‘El Licenciado’ pide un juicio abreviado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, ha informado este jueves de que la defensa de Jorge Armando N, alias El Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, hizo llegar un oficio al Ministerio Público para solicitar un juicio abreviado. “Es un tema que se está revisando si es o no es posible“, ha apuntado el fiscal estatal ante los medios. El juicio contra El Licenciado está programado para el próximo 27 de marzo, pero la defensa ha pedido más plazo con miras a que pueda acogerse al juicio abreviado. Para ello, tendría que aceptar la culpa por su participación el asesinato del edil, uno de los grandes episodios traumáticos del último año en México.

La muerte de Manzo mostró al resto del país la crisis de inseguridad por la que pasa Michoacán, un Estado cercado por la violencia de los grupos criminales. El caso se tradujo pronto en un fuerte descontento popular en México, donde miles de personas salieron a las calles para mostrar su malestar por la violencia. La respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum a esa angustia fue lanzar un nuevo plan de pacificación para el Estado, que ha resultado en más de 300 de detenciones desde entonces y la incautación de otros tantos cientos de armas.

El juicio abreviado que ha solicitado la defensa del Licenciado, ha explicado Torres, “reduce en una tercera parte la sentencia que se pueda emitir”. Esto, en el caso de homicidio, puede resultar en una pena de hasta 40 años de cárcel dependiendo de las variantes del caso. Jorge Armando fue detenido el pasado 19 de noviembre, poco más de dos semanas después del asesinato de Manzo, ocurrido en plena calle de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en aquel momento que el detenido es uno de los líderes del grupo que orquestó el ataque. El Licenciado trabajaba bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, una de las grandes figuras del Cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

La movilización de las autoridades se ha saldado por el momento con numerosas detenciones relacionadas al asesinato, entre ellas algunos funcionarios públicos y al menos siete escoltas del político. Las autoridades han llegado a recabar en las pesquisas de los últimos meses que el director de Relaciones Públicas o un taxista local filtraban información sobre la agenda y ubicación del alcalde a cambio de dosis de cocaína.