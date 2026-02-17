Tres nuevos detenidos por participar “de manera indirecta” en el asesinato de Carlos Manzo

La investigación para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo ha arrojado nuevos resultados. La Fiscalía de Michoacán ha informado este martes de la detención de tres personas más relacionadas “de manera indirecta” con el homicidio del alcalde de Uruapan. De acuerdo con Carlos Torres Piña, fiscal del Estado, los arrestados están vinculados con Baruc N, alias K-OZ, detenido en diciembre y a quien las autoridades han señalado como “jefe de una célula generadora de violencia”. Torres subrayó que la captura de las tres personas, cuyas identidades no han sido reveladas, ocurrió el domingo en el municipio de Tarímbaro. “Son de las acciones que se vienen realizando coordinadamente con ellos [Gobierno federal]”, añadió.

Las nuevas detenciones se suman a ocho más que habían sido anunciadas previamente por las autoridades. Una de ellas, la de Samuel N, quien fuera secretario de Relaciones Públicas en el Ayuntamiento de Uruapan, golpeó el círculo interno de Manzo. Durante la audiencia inicial de Samuel N y el taxista José Eulogio N hace un mes, este último afirmó que el que fuera funcionario municipal le filtró información sobre la ubicación de Manzo el día de su muerte a cambio de dos grapas de cocaína. José Eulogio, también conocido como El Viejito, confesó que se dedicaba a la venta de droga en Uruapan en su declaración.

A pesar de que las autoridades aún no determinan el motivo del crimen que cimbró a todo el país, han señalado como autor intelectual del homicidio a Ramón Álvarez Ayala, líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, que fue detenido el 19 de noviembre en Morelia. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre, también conocido como R-1, giraba las instrucciones en el chat de WhatsApp desde el que se planificó el asesinato del alcalde de Uruapan. Entre los otros arrestos que se han dado a conocer en el marco de la investigación se encuentra también el de Jaciel N, el reclutador de Víctor Manuel Ubaldo, el adolescente de 17 años que disparó contra Carlos Manzo y que fue abatido ese mismo día cuando ya se encontraba neutralizado.

El brutal asesinato del líder del Movimiento del Sombrero en una plaza pública durante las celebraciones del Día de Muertos sacudió al Gobierno de Sheinbaum aquel 1 de noviembre, quien días después presentó una estrategia para combatir la violencia que arrasa a Michoacán. Desde entonces, el Gobierno ha anunciado detenciones y decomisos de armas y droga en un intento por aplacar la crisis de inseguridad. El arresto a finales del mes pasado del líder de una red de sicarios y extorsionadores César Sepúlveda, alias El Bótox, ha sido uno de los grandes golpes que el plan ha arrojado en un Estado sobrepasado por el crimen organizado. }