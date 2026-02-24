La Suprema Corte obliga a Telemundo a pagar casi medio millón de pesos a la Reina del Pacífico por uso indebido de su imagen

Telemundo utilizó indebidamente la imagen de Sandra Ávila Beltrán, una narcotraficante mejor conocida como La Reina del Pacífico. Así lo ha determinado este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras negar un amparo promovido por la televisora estadounidense en el que se oponía a una multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso de la imagen de Ávila Beltrán, sin su consentimiento, para fines comerciales. De acuerdo con un comunicado de la Corte, el fallo recalca que el empleo de la imagen de una persona debe contar con su permiso expreso. La SCJN también ha reafirmado que una excepcionalidad aplica cuando la persona se encuentre en un lugar público y el uso de su imagen sea para fines informativos o periodísticos. Telemundo pretendía escudarse en esta salvedad para eludir el pago de 448.000 pesos a La Reina del Pacífico, quien además reclama el 40% de las regalías generadas por la serie La Reina del Sur, basada en su vida.

El juicio se remonta a 2023, cuando el IMPI impuso la multa contra la cadena estadounidense. A la par, Ávila Beltrán también sostiene una batalla legal contra Telemundo y Netflix, la plataforma en la que se puede ver la telenovela inspirada en su historia. Desde que se conociera la sanción del IMPI, la Reina del Pacífico lleva un proceso en el ámbito civil en Ciudad de México por daño moral y material derivado del uso indebido de su imagen para el programa. De acuerdo con los abogados de Ávila Beltrán, la gratificación que le corresponde ascendería hasta los 150 millones de dólares. Tan sólo en su segunda temporada, Netflix y Telemundo obtuvieron una ganancia de 800 millones de dólares por La Reina del Sur, según su equipo legal.

La decisión de este lunes de la Corte, que “consideró que el material tenía un propósito predominante promocional, comercial o de explotación económica”, abre la puerta para el reclamo de Ávila Beltrán respecto a las regalías de la telenovela. Un punto clave del proceso ha sido una fotografía de la famosa narcotraficante en la que aparece con un sombrero de palma y una blusa de tirantes, que fue utilizada en la promoción de la serie. En entrevista con Milenio Televisión hace años, Isaac Razo, letrado de Ávila Beltrán, sostuvo: “Ellos [Telemundo] alegan y dicen [que] no hubo ese uso [indebido] porque se utilizaron las imágenes [de su detención] que todo mundo utilizó por cuestiones periodísticas y por cuestiones de difusión. [...] Pero no, cometen el error de subir una fotografía, en particular, que ni es pública ni fue tomada de manera pública ni se utilizó en alguna cuestión que todos pudieran tener acceso”.

La historia de la Reina del Pacífico, sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Jefe de Jefes del narco, cobró gran notoriedad con la serie que retrata algunas partes de su vida, y que está basada en el libro de Arturo Pérez-Reverte titulado La Reina del Sur. El autor ha contado que, aunque nunca conoció a Ávila Beltrán, escribió la novela con base en entrevistas que realizó a grandes capos del narcotráfico en México, España y Marruecos. Cuando la adaptación televisiva fue lanzada en 2011, la Reina del Pacífico se encontraba cumpliendo una pena por su participación en redes de tráfico de droga en México y EE UU, tras su detención en 2007 en Ciudad de México junto a Juan Diego Espinosa, alias El Tigre, su pareja. La leyenda de la mujer, actualmente de 65 años y quien era considerada una femme fatal en ese mundo, ha mantenido su fama incluso después de su salida de prisión en 2015. Hace unos años, Ávila Beltrán regresó a la vida pública gracias a TikTok, donde sube videos sobre su vida.