La SCJN desecha un recurso de Elba Esther Gordillo y la obliga a pagar 19 millones de pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desechado el último recurso y mantenido la sentencia contra Elba Esther Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El fallo judicial obliga a la veterana política a pagar más de 19 millones de pesos a la Hacienda mexicana en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los años fiscales 2008 y 2009. La decisión de la SCJN responde a la impugnación que Gordillo presentó en junio del año pasado. El alto juzgado ha considerado que no hay temas de inconstitucionalidad a revisar en el caso.

Gordillo todavía era presidenta de la SNTE entre 2008 y 2009. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) expuso que la exfuncionaria recibió depósitos en sus cuentas y realizó pagos a tarjetas que debía considerar como ingresos, para ser recabados en el ISR. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló en 2024 que Gordillo no acreditó que esos ingresos fueron parte de los gastos de representación de la SNTE.

La SCJN admitió el pasado mes de junio el recurso de Gordillo, con el que buscaba impugnar un crédito fiscal de 21,2 millones de pesos, y dejó el caso para el nombramiento de los nuevos jueces, que tomaron posesión en septiembre. El alto tribunal advirtió entonces que solo examinaría si el caso pasaba por temas de constitucionalidad.

El TFJA anuló en 2021, con votaciones divididas, dos créditos fiscales de más de 25 millones de pesos expuestos no declarados en los ingresos de 2010 y 2012. Aunque el tribunal consideró que violaba la posibilidad de defensa de Gordillo, ya que estuvo encarcelada mientras el SAT realizó las indagaciones. La exfuncionaria entró en prisión en 2013 por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, hasta que fue absuelta en 2018, debido a que un tribunal canceló el proceso porque las pruebas presentadas en su contra no acreditaron su responsabilidad en los delitos. El TFJA dejó abierta la posibilidad a reiniciar esas revisiones.

La exfuncionaria (1989-2013), considerada durante décadas una de las mujeres más influyentes en la política mexicana, ha pasado por diferentes polémicas. Una investigación de este diario publicada en 2021 destapó que Gordillo trató de ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012. Para tratar de realizar ese trámite, sindicalista indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.