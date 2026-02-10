México firma un acuerdo con la estadounidense Moderna para el desarrollo de vacunas en el país

El Gobierno de México ha firmado este lunes un acuerdo con los laboratorios mexicanos Birmex, Liomont y el estadounidense Moderna para la producción de vacunas ARN mensajero, utilizadas para virus como el de la covid-19, según ha informado la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una publicación en redes. “Esto nos permite no solamente la producción de vacunas para covid-19, sino también otro tipo de vacunas que podrían montarse sobre esta tecnología, como son la investigación de vacunas contra el cáncer y otras áreas”, ha subrayado la mandataria en el video que acompaña a la publicación.

Birmex, un laboratorio estatal, se unirá de este modo a los privados Liomont y Moderna, esta última, líder mundial en ese desarrollo de la tecnología ARN mensajero. Sheinbaum ha expuesto que una de las áreas de interés es la investigación mexicana en biomedicina, como la vacuna desarrollada contra el virus sincitial respiratorio, el que produce la neumonía. “Con objeto de que lo que prometí, seamos una potencia científica en áreas diversas, incluyendo vacuna contra el cáncer”, ha indicado sin especificar más. También ha asegurado que esta apuesta puede ayudar en la investigación de las vacunas contra el dengue, uno de los dolores de cabeza en las infecciones que recorren el país: en 2024, el país confirmó más de 100.000 pacientes y más de 200 muertes a causa del mosquito.

La presidenta ha explicado que el proyecto contará con investigadores del país en biomedicina y otras áreas. Sheinbaum ha estado reunida en la firma del acuerdo con directivos empresariales y representantes del Ejecutivo, como el secretario de Salud, David Kershenobich, el director ejecutivo de Liomont, Alfredo Rimoch, o el de Moderna, Stéphane Bancel.

Con este plan, el Gobierno busca atajar una de las deudas históricas del país, la del desarrollo científico propio. Es una situación que empezó a intentar revertir desde, al menos, el año pasado, cuando la Administración lo puso sobre la mesa, con proyectos como la instalación de una fábrica de vacunas y el desarrollo de la tecnología del ARN mensajero. En febrero, el director de Proyectos de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud (SSA), Iván Valdés, explicaba que la producción se enfocaría en los tratamientos contra el cáncer y otros males complejos mediante la colaboración público-privada. Un asunto que este lunes ha respaldado la mandataria mexicana.

Valdés explicó también que la propuesta pasaba por la instalación de una zona de desarrollo cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para facilitar la llegada y salida de mercancías. “Si lo podemos tener en México vamos a estar a la vanguardia”, expuso entonces, en unas declaraciones recogidas por La Jornada.