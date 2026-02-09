Las obras clave de la colección Gelman de arte mexicano volverán a México por primera vez en 20 años

Una parte significativa del arte moderno mexicano regresará a su hogar por unas semanas. La Secretaría de Cultura ha anunciado que 68 piezas de la Colección Gelman Santander estarán expuestas en el Museo de Arte Moderno del 17 de febrero al 17 de mayo como parte de la gira internacional que harán las obras, que no se veían en el país desde hacía dos décadas. Entre las piezas más esperadas dentro de la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander hay obras de Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, y Diego Rivera, como el óleo Vendedora de alcatraces (1943).

Las obras, que llevaban más de 20 años sin ser exhibidas en México, son parte de “uno de los acervos más representativos del arte moderno mexicano del siglo XX”, según ha explicado la Secretaría de Cultura en un comunicado. La colección fue reunida por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940, y se compone principalmente de retratos comisionados a los grandes nombres del arte en México, así como algunas piezas cruciales en la carrera de algunos de ellos.

La colección iniciará en Ciudad de México su gira internacional, con una estancia de 12 semanas en el Museo de Arte Moderno, en el Bosque de Chapultepec. La secretaria de Cultura, Curiel de Icaza, ha señalado el simbolismo detrás de que la itinerancia arranque en el lugar de origen de los artistas, donde fue creada la colección, para que las generaciones futuras tengan acceso a las obras fundamentales del arte moderno mexicano. “Esto es resultado de meses de gestión con la Colección Gelman Santander, a través del INBAL, a quienes les agradezco el trabajo coordinado en aras de la difusión del arte mexicano”, ha subrayado.

El recorrido de las obras es un viaje por algunas de las piezas más representativas de vertientes variadas del arte moderno de México. Frida Kahlo estará presente con diez óleos, como Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943). Rivera, por su parte, participará con una de sus creaciones que ponían de manifiesto su relación entre la tradición y la vanguardia, el óleo Vendedora de alcatraces (1943). También se podrá apreciar un autorretrato de José Clemente Orozco hecho en acuarela, titulado Salón México (1940), en el que plasma la vida nocturna de Ciudad de México. La colección la completarán obras de Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

Al menos 27 de las 68 obras que podrán visitarse cuentan con declaración de Monumento Artístico, ha destacado la Secretaría de Cultura. Para poder ser exhibidas, han tenido que ser registradas ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble para facilitar su trazabilidad, el control técnico y las condiciones de resguardo durante su presentación. “Para el Museo de Arte Moderno ha sido un privilegio estar cerca de esta colección y proponer una mirada que evidencia su naturaleza plural. El reto de curarla permite no solo mirar más a fondo en su historia, sino hacer visible la potencia de una colección tan singular”, ha destacado la directora del Museo de Arte Moderno y curadora de la exposición, Marisol Argüelles.