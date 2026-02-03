Sheinbaum lanza un plan que eleva la inversión pública al 2% del PIB este año

Con la economía mexicana creciendo a un nivel inferior a 1% por año, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado el banderazo de salida a un ambicioso plan de inversión pública y mixta por más de 5,6 billones de pesos durante su mandato. La presidenta ha declarado este martes en Palacio Nacional que, bajo un abanico de vehículos creados por la Secretaría de Hacienda, este año se elevará la inversión pública en más de 722.000 millones de pesos. “La inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía. Este año se será equivalente a un 2% del PIB. Esto nos va a permitir mayor desarrollo para el país. Es el fortalecimiento del Plan México”, ha mencionado la mandataria este martes en Palacio Nacional.

​​El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó este martes de que se trata de una bolsa de más de 1.500 proyectos en energía, transporte, carreteras, aeropuertos, entre otros sectores, a desarrollar de 2026 a 2030. Para lograr esta meta, la Administración federal creará una serie de vehículos financieros en alianza con privados. Ese esquema apunta a que, una vez consolidada la inversión del empresariado, el Gobierno pueda recuperar la titularidad de la obra.

Vista aérea de edificios en Ciudad de México. Raquel Cunha (Reuters)

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), ha detallado que, bajo esta estrategia de inversiones mixtas, el Estado definirá las reglas de operación y los objetivos sociales, mientras se compartirán los beneficios y riesgos con los privados y, así, no se dependerá solo del presupuesto y se protegerán las finanzas públicas. “Lo que estamos buscando con las inversiones mixtas es que el Gobierno tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado. Esto nos permite tener cierto control sobre las inversiones, pero también estamos buscando que exista la gobernanza para que estos proyectos sean financiables y banqueables”, comentó.

La urgencia para elevar la inversión en México corre en paralelo al mínimo desempeño de la actividad económica. El año pasado, el PIB creció solo un 0,7%. Sin una reforma fiscal en el horizonte, el Gobierno mexicano prevé una bolsa de egresos por 10,1 billones de pesos aprobada en el Presupuesto para este año. Con un déficit fiscal por 4,3% y con un margen de maniobra ajustado, la Administración busca una tercera vía de la mano de la iniciativa privada para apuntalar la inversión pública con ayuda de los capitales privados. El proyecto también se apoyará en una nueva legislación de promoción a la inversión, que pretende echar mano de fondos de inversión y créditos.