López Obrador pide donaciones para enviar ayuda humanitaria a Cuba

Andrés Manuel López Obrador ha roto su silencio en redes sociales para pedir donaciones para enviar ayuda humanitaria a Cuba. El expresidente mexicano ha publicado el número de una cuenta bancaria de una asociación civil y ha asegurado que los recursos que se sumen serán para adquirir “alimentos, medicinas, petróleo y gasolina” que serán enviados a la isla. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!“, ha escrito en su mensaje después de semanas sin hablar públicamente.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, ha expresado el expresidente. López Obrador se encuentra retirado en su rancho en el Estado de Chiapas desde que terminó su periodo presidencial en 2024.

La situación en Cuba es cada día más precaria ante el bloqueo comercial y energético que Estados Unidos mantiene sobre la isla. México fue el último país que envío petróleo y diésel a La Habana en enero pasado y detuvo sus envíos ante la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a sus mercancías, si continuaba proporcionando energéticos a la isla. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, optó entonces por enviar productos básicos de alimentación e higiene, que en las últimas semanas han sumado 2.000 toneladas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha agradecido el gesto de López Obrador con quien mantuvo una estrecha relación durante el mandato del mexicano (2018-2024). “En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, ha escrito en sus redes sociales en respuesta al mensaje de López Obrador. Díaz-Canel anunció esta semana que su Gobierno se encuentra en negociaciones con la Administración de Trump para atender la crisis energética, sin que hasta ahora hayan llegado a un acuerdo.

En los últimos dos años, López Obrador ha hablado públicamente solo para posicionarse en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y para promocionar su último libro –Grandeza–, en el que cuenta detalles de la historia de México, una de sus pasiones. El mensaje del expresidente también ha generado polémica entre sus opositores debido a que, durante su sexenio, López Obrador se manifestó en contra de las asociaciones civiles y canceló las ayudas gubernamentales para su subsistencia, lo que llevó al cierre a varias de estas. Varios de los seguidores del fundador de Morena -el partido en el Gobierno- han comenzado a publicar en sus redes sociales el comprobante de sus depósitos a la cuenta de la asociación civil que, según el expresidente, fue creada por “ciudadanos, escritores y periodistas”.