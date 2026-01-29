Harry Styles suma cinco conciertos en México: nuevas fechas y precios de los boletos en el Estadio GNP Seguros

El cantante británico Harry Styles volverá a los escenarios con una nueva gira mundial, la primera en tres años, que incluirá cinco presentaciones en México. Este tour, denominado Together, Together, comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y tendrá una duración de siete meses. Además de Ciudad de México, recorrerá São Paulo, Nueva York, Sídney, Ámsterdam o Londres, según detalla el sitio oficial del exintegrante de One Direction .

México ha sido uno de los destinos más importantes en la carrera del cantante. Su paso por el país en 2022 agotó todas las entradas en cuestión de minutos y reunió a decenas de miles de fanáticos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en México

En esta ocasión, el británico ha programado cinco presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana: 31 de julio, 1, 4, 7 y 8 de agosto de 2026.

La venta general para las cinco fechas en Ciudad de México está fijada para este 29 de enero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. Antes, se activaron fases de preventa bancaria para los primeros conciertos, lo que permitió conocer el rango de precios de los boletos.

Con 31 años, Harry Styles lanzó el pasado viernes su nuevo sencillo, Aperture , que forma parte de su cuarto trabajo de estudio, Kiss all the time. Disco, occasionally, que saldrá a la venta y estará disponible en plataformas de streaming el 6 de marzo. Representa el regreso del cantante tras casi cuatro años sin un álbum en forma.

Para estas fechas en México, Harry Styles tendrá como invitada especial a la cantautora británica Jorja Smith. Otras presentaciones de la gira incluirán la participación de figuras como Shania Twain, Jamie xx, Robyn, Fousheé y Skye Newman.

Precios de los boletos de Harry Styles en México

Según se dio a conocer durante la preventa Beyond de Banamex, que tuvo lugar este lunes, los precios para los conciertos de Harry Styles quedaron de la siguiente forma, con cargos incluidos:

Zona / tipo de boleto Precio Pit Circle $6.547,25 MXN Pit Disco $6,574,25 MXN Pit Square $6,574,25 MXN Pit Kiss $6,574,25 MXN Zona GNP $4.191,25 MXN Verde B $3.987,25 MXN Naranja B $2.827,25 MXN General A $2.579,25 MXN General B $2.579,25 MXN Verde C $2.205,25 MXN General C $1.463,25 MXN Naranja C $1.091,25 MXN Paquetes VIP De $5.562,75 a $15.546,00 MXN

Harry Styles en cifras

Harry Styles es uno de los artistas más escuchados a nivel global con 26.300 millones de reproducciones totales en Spotify y aproximadamente 49,5 millones de oyentes mensuales en la plataforma. Su sencillo As It Was (2022) se ha convertido en un fenómeno global con más de 4.100 millones de reproducciones. Ha permanecido 15 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Su último álbum, Harry’s House, ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023 y los BRIT Awards a Mejor Álbum Británico, Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Artista de Pop/R&B, lo que consolidó a Styles como una de las figuras dominantes del pop contemporáneo. Harry Styles emprendió su carrera en solitario en 2016 tras la separación de la banda de pop One Direction y ha publicado tres álbumes de estudio desde entonces: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry’s House (2022).

