Conciertos de BTS en México: fechas, preventa y cómo registrarse para conseguir boletos

BTS está de vuelta. La banda surcoreana que alcanzó la cima de la industria musical en la última década ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira mundial tras un parón de tres años. El tour, el más grande y ambicioso en la historia del K-pop, incluye 79 conciertos entre Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. La boyband comenzará su gira en abril en Corea del Sur y Japón antes de saltar a Estados Unidos, donde el septeto se presentará en Tampa (Florida) y El Paso (Texas) antes de aterrizar en México en mayo.

Fechas y registro para la preventa de BTS en México

La banda ha confirmado tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. De acuerdo con Ticketmaster, la boletera encargada del evento, la venta general comenzará el sábado 24 de enero a las 09.00 de la mañana (hora de México). Se trata de la tercera vez que BTS se presentará en México después de las breves visitas de 2014, 2015 y 2017, justo antes de que la banda se convirtiera en un fenómeno mundial con pleno reconocimiento en el mundo occidental, donde compite con los pesos pesados de la industria musical como Taylor Swift y Bad Bunny por las posiciones más altas de los rankings globales.

Preventa ARMY MEMBERSHIP

La mañana del miércoles, Ocesa, la promotora a cargo del evento en México, anunció la reprogramación de la preventa exclusiva para miembros registrados del ARMY —su férreo club de fans que se cuenta por decenas de millones en todo el mundo—. En lugar del 22 de enero, como había sido anunciado originalmente, la venta anticipada para fans se llevará a cabo el viernes 23 de enero. Ocesa también adelantó que los precios de los boletos y las localidades serán anunciados el jueves 22 de enero a las 09.00 horas, una exigencia del ARMY que demandó claridad en el proceso de venta y cuyo reclamo, en forma de miles de solicitudes, escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Para participar en la preventa, es necesario completar un registro previo en la plataforma Weverse antes del 18 de enero a las 17.00 horas (tiempo de México). La membresía, un número de nueve dígitos que comienza con BA, será obligatoria tanto para acceder a la fila virtual de la preventa como para desbloquear los boletos. “El ID de Weverse asociado a tu ARMY MEMBERSHIP debe coincidir con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la fila”, explica la boletera en redes sociales.

En junio de 2022, BTS anunció que el grupo se tomaría una pausa para que sus siete integrantes cursaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El receso artístico también sirvió para que algunos de sus integrantes como Jungkook, Jimin y RM, líder de la banda, relanzaran sus carreras en solitario. En el verano de 2025, con la expectativa por el regreso de la banda en todo lo alto conforme sus integrantes completaban el servicio militar, un acontecimiento seguido en directo por los fanáticos de todo el mundo, BTS anunció su esperado regreso con el lanzamiento de un nuevo álbum y el anuncio de una gira mundial en la primavera de 2026. “Desde julio comenzaremos a trabajar juntos y a enfocarnos en hacer música”, dijo RM.