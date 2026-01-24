Localizada con vida La Nicholette, ‘influencer’ desaparecida en Culiacán

La Fiscalía de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de la creadora de contenido, de 20 años, el pasado miércoles, tras la viralización de un video en el que al menos tres jóvenes se la llevaban forzada

La Fiscalía de Sinaloa ha informado este sábado en un breve comunicado de que la creadora de contenido Nicole Pardo, La Nicholette, ha sido localizada con vida. Pardo, de 20 años, había sido vista por última vez el pasado martes en Culiacán, el mismo día en que se viralizaron las imágenes que mostraban cómo la joven influencer era forzada por tres jóvenes armados a entrar a un vehículo, segundos antes de llevársela. El Ministerio Público ―que no ha concretado mayor información de la localización― difundió la ficha de búsqueda un día después. “[La Fiscalía] agradece la colaboración ciudadana”, ha expuesto la dependencia.

Las imágenes en una plaza comercial de Culiacán fueron obtenidas de las cámaras de la Tesla Cybertruck de Pardo. El video comenzó a rondar por redes y a viralizarse desde el mismo martes. Los 40 segundos de duración muestran cómo Pardo bajaba de su camioneta cuando un Toyota Corolla blanco se estaciona junto a él. Dos muchachos jóvenes y armados ―uno de ellos con el rostro cubierto― bajan del vehículo y forcejean con Pardo, que trata de regresar a su camioneta. Pardo no logra entrar, y los jóvenes la meten a la fuerza en el otro vehículo, que se aleja rápidamente del lugar sin que haya testigos.

La denuncia por desaparición llegó ese mismo martes, cuando un denunciante mencionó que vio a la joven por última vez en un domicilio al oriente de la capital sinaloense. “Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, expuso entonces la dependencia. La Fiscalía Sinaloense activó el miércoles el protocolo Alba para localizar a creadora de contenido, un mecanismo centrado en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, que implica la coordinación con autoridades locales, estatales y federales con un foco clave en las primeras horas, cruciales para la localización de víctimas de delitos.

La Nicholette reune cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch y Only Fans, una página de contenido para adultos. En estas redes, muestra sus viajes dentro y fuera de México, su estilo de vida, fiestas y negocios que, desde los 16 años —asegura— ha montado desde que dejó la escuela en Estados Unidos tras la pandemia de la covid-19. Los seguidores de Pardo aumentaron tras su desaparición.

En un comunicado publicado por las autoridades sinaloenses también exponían que la joven administraba Nicholette Shop, un sitio “a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos”. Las mismas autoridades también informaron de que el secuestro podía estar relacionado con un grupo rival: “En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción de Los Mayos como responsable de los hechos; lo cual forma parte de las investigaciones”.